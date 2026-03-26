"Итак. Несколько дней назад я был на одной автозаправке, и сотрудницы из-за занятости или невнимательности оставили на видном месте CRM-накладную — транспортный документ о поставке топлива с терминала на конкретную АЗС". - Пишет Рихардс у себя в соцсети. И продолжает:

С хорошо видимой ценой, которую АЗС заплатила за данный объём топлива - 0,75 €/л!

Ладно, не будем делать поспешных выводов — это себестоимость, нужно добавить налоги, плюс предприятие должно что-то зарабатывать… Начнём считать! Акцизный налог сейчас составляет 467 € за 1000 литров топлива, то есть 0,467 € за литр. Далее НДС — 0,16 € за литр.

Складываем всё вместе: 0,75 + 0,47 + 0,16 = 1,38 €/л. Остаётся прибыль. Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить зарплаты персоналу, рассчитываться с поставщиками и чтобы что-то осталось владельцу? 20% прибыли нормально? Ладно, будем щедрыми — заложим 33% прибыли, чтобы продавцы топлива не обиделись! Тогда вместе с налогами и наценкой в 1/3 цена топлива на этой АЗС должна быть 1,835 €/л. Знаете, сколько она стоила сегодня утром? 2,13 €! На других АЗС примерно так же, разница — пару центов туда-сюда!

А теперь попробуйте убедить меня, что этот ценовой беспредел не согласован — я вас призываю! Знаю, трудно поверить — если бы сам не видел документ своими глазами, тоже не поверил бы. Но это правда — нас фактически обкрадывают, а мы… сжимаем зубы и терпим.

В комментариях люди советуют автору сообщить об этом в Конкурентный совет, а также отмечают, что подобные схемы ценообразования могут применяться не только на автозаправках.