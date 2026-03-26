Завтра погода будет лучше, чем сегодня 0 885

Наша Латвия
Дата публикации: 26.03.2026
LETA
Изображение к статье: Завтра погода будет лучше, чем сегодня

В пятницу в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Ночью местами образуется туман, в отдельных районах Латгале пройдет дождь. Будет дуть слабый юго-западный ветер, в Латгале - ветер переменного направления. Температура воздуха понизится до -2…+3 градусов.

Днем будет преимущественно сухо и солнечно, ветер - слабый, западного направления. Во второй половине дня температура воздуха достигнет +10…+13 градусов, на побережье местами не поднимется выше +6…+8 градусов.

В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, во второй половине дня - переменного направления. Ночью температура воздуха опустится до +1 градуса, в пригородах - до 0…-2 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов, у моря будет на несколько градусов прохладнее.

