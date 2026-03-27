Массовые молитвы на улице в одном из районов Риги вызвали новую волну обсуждений не только в соцсетях, но и в среде интеллигенции. Например, актер Янис Аманис откровенно высказался о миграции, уважении к традициям и растущем напряжении в обществе.

Комментируя случаи массовых мусульманских молитв на тротуаре в Плявниеках, латвийский актер Янис Аманис в эфире передачи «Preses klubs» отметил, что вопросы сосуществования разных культур становятся всё более актуальными и сложными. По его словам, поток людей в Европу — это реальность, которую уже невозможно остановить: «Этот вопрос уже достаточно глубокий, и, к сожалению, мы больше не можем его остановить… Будем реалистами — мы понимаем, что этот поток будет идти».

При этом актер подчеркнул, что ключевой проблемой становится не сам факт миграции, а отношение приезжих к местным нормам: «Они приезжают — хорошо, это можно принять. Следующий вопрос — уважают ли эти люди нашу религию, то место, куда они приехали? Мы — христианская страна, у нас есть свои законы. Они должны их уважать».

Аманис отметил, что, по его личным наблюдениям, это происходит не всегда: «К сожалению, я сам не раз сталкивался с тем, что они не уважают — ни женщин, ни местные законы, ни нормы этики. Это уже вопрос, о котором нужно говорить».

Говоря о самих молитвах, он подчеркнул, что относится к религии с уважением, но поставил вопрос о форме: «То, что люди молятся — это их религия, и я это уважаю. Но нужно ли это делать на улице?» При этом он допускает, что проблема может быть связана с отсутствием инфраструктуры: «Если у них нет другого места, тогда следующий вопрос — нужны ли им такие места, если мы не хотим видеть это на газонах».

Актёр также выразил обеспокоенность тем, как будет развиваться ситуация в будущем: «Если этих людей становится всё больше и больше, то где та критическая масса, когда они начнут что-то требовать, как это уже было в Швеции или Англии?»

В качестве возможного решения Аманис предложил усилить информирование приезжих о местных правилах: «Когда человек едет в другую страну, он изучает культуру — что можно делать, что нельзя. Возможно, этим людям тоже нужно объяснять: вот наши правила, вот наши нормы». Он добавил, что это может звучать утопично, но считает такой подход одним из вариантов решения.

В завершение актер отметил, что в условиях напряжённой геополитической ситуации подобные сцены вызывают у общества тревогу: люди начинают задаваться вопросами и интерпретировать происходящее шире, чем просто религиозную практику.