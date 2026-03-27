Десятки новых случаев: в Латвии вспышка заболеваний корью 0 913

Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Десятки новых случаев: в Латвии вспышка заболеваний корью
ФОТО: Unsplash

Зарегистрировано уже 29 случаев заболевания корью.

Вспышка кори в Латвии продолжается, и зарегистрировано уже 29 случаев заболевания, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Два случая еще не подтверждены лабораторно.

По данным ЦПКЗ, заболели десять детей в возрасте от шести до десяти лет и еще десять - в возрасте от 11 до 15 лет.

Остальные - взрослые, в том числе один в возрастной группе 31-35-лет, два в группе 36-40-лет, три в группе 41-45 лет и три в группе 46-50-лет.

Как уже сообщалось, ЦПКЗ просит родителей и семейных врачей проверить статус вакцинации детей. Согласно календарю прививок, первая вакцинация должна быть сделана в возрасте 12-15 месяцев, а ревакцинация - в возрасте семи лет.

Если прививки не были сделаны в соответствующем возрасте, люди могут получить их за государственные средства до 25 лет.

