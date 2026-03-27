Министерство экономики в срочном порядке продвигает Закон об ограничении прироста топливных цен. Разработка ведомства Викторса Валайниса (Союз «зеленых» и крестьян) имеет куда больше шансов, чем сепаратные потуги отдельных фракций Сейма.

В Латвии розничная цена дизельного топлива выросла с 1,504 EUR/л (средняя за январь-февраль) примерно до 1,95 EUR/л (20.03.2026) — прирост примерно на 30%, или на 0,45 EUR/л. Это самый высокий уровень цен на дизельное топливо с июня 2022 года, когда цена на дизельное топливо достигала примерно 2,04 EUR/л — как сказано в аннотации к закону, «в результате влияния полномасштабного российского вторжения на Украину».

«Согласно исследованию рынка Совета по конкуренции, 93% розничной цены на горючее составляют компоненты, на которые торговец не может или может оказать минимальное влияние — закупочная цена, напрямую зависящая от международных биржевых цен (около 46% от конечной цены), налоги и плата за услугу по гарантийным запасам (всего 47%). В Латвии все топливо импортируется (в основном из Литвы и Финляндии), поэтому внутренние цены тесно следуют международным биржевым ценам.

Физическая доступность горючего в Латвии сейчас не находится под угрозой».

Управляющий публичными активами SIA Posessors подтверждает: «запасов на акцизных складах торговцев достаточно». Главный вызов в сложившейся ситуации, подчеркивает Минэкономики - рост цен, а не отсутствие поставок.

Рост топливных цен оказывает существенное негативное влияние на народное хозяйство - как в частном, так и в общественном секторе, констатирует Минэкономики. «Каскадный эффект в экономике - дорожают грузоперевозки, что влияет на цены на все товары и услуги. При розничной цене дизельного топлива 1,90 EUR/л, общее влияние дополнительных расходов на горючее на экономику Латвии составляет около 50 млн. EUR в месяц по сравнению с уровнем базовых цен января-февраля».

Согласно опубликованным Службой госдоходов показателям оборота, в 2025 году на потребление было передано 1 041 277 т дизельного топлива (без учета маркированного дизельного топлива), что составляет 1,24 млрд литров в год, или около 104 млн литров в месяц. Наиболее затронутыми отраслями являются: грузовой транспорт и логистика, где топливо составляет 25-35% от эксплуатационных расходов; лесозаготовка (топливо составляет 25-45% себестоимости) и сельское хозяйство, ведь весна - наиболее интенсивный период работ. В этот же сезон оживляется строительство, растут расходы на эксплуатацию транспорта и механизмов. Плюс 700 000 личных авто латвийцев...

Кроме того, рост цен на топливо напрямую влияет на обеспечение «критических функций государства» - охраны границы, общественного порядка, пожаротушения и спасения, неотложной медицинской помощи и обороны страны. Топливные бюджеты этих учреждений на 2026 год утверждены на основе прошлогодних цен - и не включают в себя покрытие внеочередного роста.

Но все, что может предложить Минэкономики — снизить акциз на дизтопливо с 467 до 396 евро на 1000 литров. Самое интересное, что при расчетах налоговых поступлений, в аннотации имеется и вероятная цена в 2,4 евро за литр...

При розничной же цене дизельного топлива 2,00 EUR/л общий дефицит бюджета на горючее учреждений безопасности и общественного сектора превышает 4 млн. EUR. У ряда учреждений топливный бюджет иссякает уже к концу лета или началу осени 2026 года. Национальные вооруженные силы оценивают дополнительные затраты примерно в 7,5 млн. EUR в год. Дефицит топливного бюджета в этих учреждениях не решается внутренним перераспределением, что напрямую снижает оперативную дееспособность что «может угрожать жизни людей и безопасности государства».