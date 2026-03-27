С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Латвия открыла свои двери и сердца десяткам тысяч жителей Украины. По данным на 2025 год, более 31 тысячи человек нашли здесь чувство безопасности, и многие из них очень благодарны за то, что жители Латвии делают для них. Они успешно интегрировались в наше общество, работают, учатся.

Однако не обходится и без историй, которые заставляют задавать неудобные вопросы о взаимном уважении, интеграции и отношении к государственному языку нашей страны.

Иногда достаточно одной повседневной ситуации в подъезде, чтобы добрая воля латышей столкнулась с непониманием и даже откровенным неуважением. Читательница портала LA.LV Иева (прим. ред. — имя изменено) решила поделиться своим опытом, потому что, как она сама говорит, сердце переполнено.

«Наш дом находится в одном из микрорайонов Риги. Он стал убежищем для тех жителей Украины, которые бежали от развязанной Россией войны и агрессии. С осени 2024 года на втором этаже живёт семья из Украины — муж, который ездил на работу в Латвию ещё с 2014 года, и жена с двумя дочерьми, прибывшие после полномасштабного нападения России на Украину в 2022 году», — рассказывает Иева.

Женщина подчёркивает, что с первых дней вместе со своей семьёй проявляла доброту и тепло по отношению к жителям Украины, которым из-за России приходится переживать невообразимую трагедию.

«Латвия дала им приют, тепло и безопасность — то, что Россия у них отняла. Каждый раз мы с мужем здороваемся с нашими соседями словами “Labdien”. Это наш ритуал, знак уважения к языку, который нас всех объединяет. Но они никогда не отвечают “Labdien”. Всегда — подчёркнуто по-русски — “Здрасьте”.

В общении — только русский язык, настойчиво и без компромиссов», — отмечает Иева, которой это непонятно.

«Рабочие обязанности приводили меня в разные ближние и дальние зарубежные страны. Я знаю, что первое, что нужно сделать, — это научиться здороваться на местном языке. Это минимум, который делает гость. Но сегодняшний инцидент в подъезде нашего дома вызвал ещё большую горечь, из-за чего я и решила написать.

Мы с мужем сегодня, как обычно, поздоровались с соседкой словами “Labdien”, она ответила “Здрасьте” и вдобавок показала нам средний палец.

Это видела её дочь младшего школьного возраста, которая учится дистанционно в украинской школе, а не изучает латышский язык и не интегрируется в латвийское общество. Это вызвало вопрос — какое отношение к латышскому языку и гостеприимству ребёнок усваивает на таком примере? Мы как семья активно поддерживаем Украину — жертвуем на помощь и следим за её борьбой против российской агрессии. Мы знаем и понимаем, что не все жители Украины одинаковы. Однако такие моменты оставляют горький осадок, приглушая радость от предоставленного убежища».

Стоит упомянуть, что государственные и неправительственные организации вложили значительные ресурсы, чтобы помочь жителям Украины интегрироваться в латвийское общество.

Как сообщает Фонд интеграции общества (SIF), с начала войны при поддержке SIF латышский язык изучали 20 546 украинских военных беженцев, в том числе 1532 ребёнка. Успешно завершили курсы более 15 тысяч участников.

Директор секретариата SIF Инесе Калване подчёркивает, что за четыре года была обеспечена широкомасштабная поддержка — как в изучении языка, так и в решении практических повседневных вопросов.

Эта история высвечивает сложную реальность — наряду с успешными примерами интеграции существуют и ситуации, в которых взаимное уважение и желание влиться в общество не являются чем-то само собой разумеющимся.

В то же время важно подчеркнуть, что эта история — не обо всех. Латвия дала убежище, помощь и возможности. И в большинстве случаев это ценится. Однако такие случаи заставляют задуматься — интеграция однозначно начинается с совсем простых вещей: с «Labdien», с уважительного отношения, с желания быть здесь не только физически, но и по-человечески.

Интересно, что ответили бы Иеве новые соседи, если бы она спросила у них "Чей Крым"?