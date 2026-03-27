В пятницу днём температура воздуха в Латвии поднимется до +10…+13°C, при этом в части прибрежных районов она не превысит +6…+8°C.
Синоптики прогнозируют, что облачность в основном будет небольшой, существенных осадков не ожидается.
Ветер будет слабый, преимущественно западного направления, в Курземе — слабый до умеренного западный, юго-западный.
В Риге солнце временами будут закрывать облака, осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, во второй половине дня — переменного направления. Температура воздуха повысится до +12°C, у моря будет прохладнее.
Погодные условия определяет влияние антициклона.
