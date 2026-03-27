Синоптики дали прогноз на остаток марта 1 997

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики дали прогноз на остаток марта

В последние дни марта в Латвии в основном сохранится сухая погода, часто будет светить солнце, температура воздуха существенно не изменится, прогнозируют синоптики.

В субботу и воскресенье осадков не ожидается, облачность в целом будет незначительной, ветер - слабым. Ночью температура воздуха понизится до +1…-5 градусов, максимальная дневная температура составит от +6 градусов местами на побережье до +13...+14 градусов в Латгале.

В начале следующей недели местами вероятны осадки - главным образом небольшой дождь. Температура воздуха существенно не изменится.

В начале апреля возможны более облачные, влажные и прохладные дни, однако существенных осадков не прогнозируется.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в течение последнего месяца - с конца февраля - температура воздуха в Латвии постоянно была выше нормы, побито 127 температурных рекордов. Ожидается, что в апреле температура временами будет опускаться немного ниже нормы - среднего показателя за 1991-2020 годы.

#климат #Латвия #рекорды #температура
