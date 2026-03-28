Праздник Летающей рыбы в Кулдиге пройдёт в конце апреля

Дата публикации: 28.03.2026
ФОТО: LETA

Традиционный праздник "Летает рыба в Кулдиге '26", приуроченный к прыжкам рыбы через самый широкий водопад Европы — Вентас румбу, состоится 25 апреля, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении, пишет ЛЕТА.

День начнётся в 8:00 с открытых соревнований по рыбалке "Kuldīgas Vimbledon ’26", а с 11:00 до 16:00 в Городском саду с музыкальными программами на сцене выступят школа барабанов Анджея Грауды и группа "Smalkais stils", музыканты Лаурис Валтерс и Микс Дукурс, а у водопада прозвучат выступления суитских волынщиков.

Будет возможность отправиться на лодочные прогулки по Венте, пройдут беседы, конкурсы и объявление результатов рыболовных соревнований.

Кулдигский краевой музей предложит мастерские по шелкографии и созданию крупноформатных картин, а также специальные зоны для фотосъёмки.

С 11:00 до 16:00 на улицах Кална, Румбас, Дикя, Сколас, Базницас и Пилс будет работать весенняя ярмарка.

В течение всего дня можно будет наблюдать за приготовлением рыбных блюд и участвовать в дегустациях вместе с поварами Айгарсом Силисом и Арисом Зандерсом.

Детская зона в Городском саду предложит вращающийся дом, паровозик, творческие мастерские, аквагрим, мыльные пузыри и прогулки на пони. В течение дня состоятся выступления иллюзиониста и научные шоу научного центра "Vizium" из Вентспилса.

Мероприятие организует Центр развития туризма Кулдигского края в сотрудничестве с самоуправлением, музеем и местными предпринимателями.

