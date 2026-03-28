В Олайнском крае зафиксировано повреждение электросети, из-за чего электроснабжение нарушено примерно у 2700 клиентов АО "Sadales tīkls", свидетельствует опубликованная компанией информация, пишет ЛЕТА.

"Sadales tīkls" сообщает, что компания работает над тем, чтобы восстановить электроснабжение как можно быстрее.

"Sadales tīkls" является принадлежащим государству оператором и разработчиком электросетей в Латвии, входящим в концерн "Latvenergo".

Как сообщалось, по предварительным данным, в прошлом году оборот "Sadales tīkls" составил 382,239 млн евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 24,8% — до 35,27 млн евро.