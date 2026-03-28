Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Олайнском крае нарушено электроснабжение примерно у 2700 клиентов

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Олайнском крае нарушено электроснабжение примерно у 2700 клиентов
ФОТО: Unsplash

В Олайнском крае зафиксировано повреждение электросети, из-за чего электроснабжение нарушено примерно у 2700 клиентов АО "Sadales tīkls", свидетельствует опубликованная компанией информация, пишет ЛЕТА.

"Sadales tīkls" сообщает, что компания работает над тем, чтобы восстановить электроснабжение как можно быстрее.

"Sadales tīkls" является принадлежащим государству оператором и разработчиком электросетей в Латвии, входящим в концерн "Latvenergo".

Как сообщалось, по предварительным данным, в прошлом году оборот "Sadales tīkls" составил 382,239 млн евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 24,8% — до 35,27 млн евро.

#Латвия #энергетика #Latvenergo #прибыль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео