«Правда ли, что в случае пожара страховые компании не выплачивают возмещение, если на момент пожара в пожарном детекторе, который должен быть в квартире, разрядилась батарейка?»

Главное - безопасность

Это зависит от политики каждой страховой компании и разработанных ею условий страхования. В большинстве случаев страховые компании компенсацию выплачивают, однако при этом они все-таки могут учитывать несоблюдение нормативных требований. В частности, если установлена причинно-следственная связь между отсутствием или неисправностью дымового детектора и последствиями пожара, размер компенсации может быть снижен.

Однако самое важное, что надо иметь в виду: исправность дымового детектора в первую очередь — залог безопасности жителей конкретного дома (квартиры). Детектор реагирует на опасность, предупреждая о ней вовремя, пока ущерб от пожара либо еще не нанесен, либо нанесен незначительно. Особенно это важно в ночное время, поскольку обоняние во время сна работает не активно, как в бодрствующем состоянии, — соответственно, спящий человек может просто не почувствовать запаха горения. Последствия, как известно, могут быть трагическими. Особенно важно, чтобы дымовые детекторы были установлены и находились в рабочем состоянии в жилье пожилых людей, поскольку многие из них - в силу возраста и нарушений памяти, — чаще забывают об еде, оставленной на включенной плите, о не погашенной свече и т. д.