В понедельник облака частично закроют небо над Латвией, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха повысится до +8..+13 градусов, местами в восточной части страны — до +16 градусов.

В Риге выглянет солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +13 градусов, у моря будет прохладнее.

Погоду определяет область повышенного давления. Атмосферное давление составит 1014–1016 гектопаскалей на уровне моря.