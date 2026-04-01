Политолог Филипп Раевский в социальной сети X отреагировал на решение "зеленых крестьян" заблокировать пока предоставление государством кредита airBaltic в размере 30 миллионов:

"Если будет потоплен airBaltic, только потому, что кто-то боится открыто говорить и побороться за то, что мы сохраняем эту компанию потому, что она нужна Латвии, это будет жалко. Если посмотреть в контексте бюджета, то оттуда вынимают огромные суммы. AirBaltic как минимум обеспечивает соединение Латвии с другими странами, что жизненно важно для конкурентоспособности Риги и Латвии."

Эта реплика вызвала весьма жесткие комментарии: "Странный текст. На фоне того, что своим жителям, которым на лекарства нужны меньшие суммы, они не находятся, а сотни миллионов в дыре airBaltic годами, там да.

Вам это кажется нормальным?

Не хотите сказать об этом больным прямо в глаза?!"

"Что делает airBaltic такого, чего нельзя сделать с самолетами других компаний, которые не дотируют латвийские государственные налогоплательщики?"