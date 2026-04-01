С 30 марта по 11 апреля рижане и жители окрестностей столицы смогут бесплатно избавиться от изношенных шин легковых автомобилей в центре сортировки и переработки строительных отходов на Румбуле (ул. Бривниеку, 11), — сообщает портал "Зеленый пояс"/“Zaļā josta”.

От одного лица могут принять до 50 шин легковых автомобилей.

Что стоит учитывать

Сдать бесплатно можно только шины легковых автомобилей без дисков, чистые, некрашеные и неповрежденные. Они должны быть без грязи и земли.

Доставить, разгрузить, а также поставить на место указанное приемщиками предстоит собственными силами.

Время работы: по рабочим дням с утра 13.00 до 18.00, по субботам с 9.00 до 12.00.

В праздничные дни – 3 апреля, 5 апреля и 6 апреля – центр закрыт. В субботу, 4 апреля, с 9.00 утра до 12.00.

"Мы по-прежнему видим, что жители избавляются от шин ненадлежащим образом — выбрасывают в кювет, лес и другие места. Заботясь о чистоте окружающей среды, предлагаем возможность владельцам легковых авто избавиться от изношенных и ненужных шин бесплатно и законно, причем у лицензированного сборщика отходов, что является дополнительным гарантом того, что материал будет соответствующим образом переработан", — поясняет организатор акции Эрик Гусев.

Эксперты «Зеленого пояса» также напоминают: автомобильные шины являются вредными для окружающей среды отходами — их нельзя оставлять ни у контейнеров с бытовыми отходами, ни на природе - они будут разлагаться более 100 лет и выделять вредные для окружающей среды вещества.

В компании предупреждают, что сдавать шины можно будет только в указанное рабочее время. Если площадка закрыта, то шины нельзя оставлять рядом с площадкой.

Дополнительная информация: 6713 0000

Где сдать шины в Вентспилсском крае

До 30 апреля жители Вентспилсского края могут бесплатно сдать изношенные шины легковых автомобилей на мусорный полигон «Пентули»/"Pentuļi", сообщила руководитель по связям с общественностью ООО «Eco Baltia VIDE» Алиса Звайзне.

От одного лица бесплатно принимают до четырех шин легковых автомобилей, которые должны быть доставлены на полигон бытовых отходов «Пентули» в волости Варвес Вентспилсского края во время его работы - по рабочим дням и воскресеньям с 8.00 до 17.00 или по субботам с 8.00 до 19.00.