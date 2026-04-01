На обустройство утвержденных навесов на 30 остановках общественного транспорта по первому лоту требуется 301 тысяча евро; на обустройство навесов на 29 остановках по второму лоту – 306 тысяч евро.

Стоимость варьируется от того, как далеко находятся электрические сети, какие строительные работы предстоит провести – есть остановки, на которых будет сразу два навеса, так как там много пассажиров, а есть – где планируется только один навес.

Все остановки города этим, конечно, не «обнавесишь» – Риге около 1500 остановок общественного транспорта. А навес – это временное сооружение со сроком пользования пять лет. Затем их признают годными к эксплуатации на следующие пять лет, либо возникает вопрос о демонтаже и установке новых конструкций.