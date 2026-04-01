Такое только у нас бывает. Оказывается, парк «Малая Аркадия» (между улицами Коклес и Маза Нометню), где бабушки гуляют с колясками, является… частной собственностью. И по сведениям жителей окрестностей, владельцы территории решили, что «парк созрел» до состояния, когда в нем можно построить новые дома. И огородить заборами.

Разумеется, общественное мнение сразу разделилось: те, кто пользовался парком, как рекреационной зоной, хотели бы и дальше там встречать закаты и рассветы, а сторонники идеи, что частная собственность превыше всего, готовы отстаивать интересы землевладельцев.

Местные жители и активисты решили ознакомить всех желающих своим представлением о Малой Аркадии. Разумеется, они считают, что «Малая Аркадия» – это составная часть парка «Аркадия» и «полноправная часть ансамбля парков Задвинья». Соответственно, они требовали сохранить парк и провести в нем благоустройство, потому как он выглядит неухоженным и неприбранным, не помешали бы новые скамейки и фонари. Ну и, конечно, требуется сохранить парк в общественной собственности.

Среди подписавших воззвание за сохранение парка – архитектор Петерис Блумс, Общество развития Агенскалнса, Музей Ояра Вациетиса, Музей Яна Акуратерса, технологическое предприятие «Драугием Груп», учёный Виталий Зелч и другие.

Тем не менее на карте земельного кадастра этот участок уже разделен на пять строительных участков. И один из владельцев земли запланировал строительство на своём участке трехэтажного дома.

Еще в 2011 году жители от думы получили заверение, что парк необходимо сохранить и перенять в городскую собственность. В то время, в пересчет с латов на «наши деньги», стоимость участка, занимаемого парком, оценивалась в смешные 10 тысяч евро. Комитет жилья и среды принял постановление, что парк «Малая Аркадия» – значительный природный объект и его надо перенять в собственность города, чтобы обеспечить уборку парка и его публичную доступность.

Однако тогда Финансовый комитет на выкуп парка денег не выделил. И вот теперь «тени возвращаются». Что дальше будет с парком, зависит только от решения Рижской думы. Но обойдётся теперь это отнюдь не в 10 тысяч.