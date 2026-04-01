В Риге с каждым месяцем растет число жителей, получающих жилищное пособие. Этому способствуют как увеличившиеся расходы на жилье, так и то, что с 1 января по 30 апреля были повышены коэффициенты расчета пособия. В результате для части жителей выплаты стали больше, а некоторые рижане, которые раньше не подходили под критерии, теперь могут претендовать на эту помощь.

Жилищное пособие в Риге было выплачено:

в январе — 9613 жителям на общую сумму 1 556 191,08 евро; в феврале — 9908 жителям на общую сумму 1 818 000,45 евро; в марте — 10 456 жителям на общую сумму 2 323 480,87 евро.

При этом выплаченная в марте сумма еще может немного измениться. В нее входят как выплаты за сам март, так и перерасчеты за предыдущие месяцы. Еще 412 жителям пособие уже назначено на общую сумму 41 154,04 евро, но деньги пока не перечислены.

Жилищное пособие назначается с того месяца, в котором Социальная служба Риги принимает решение о предоставлении основного социального пособия.

Это материальная помощь на покрытие расходов, связанных с содержанием жилья. К таким расходам относятся плата за управление домом, аренду и коммунальные услуги — отопление, электричество, водоснабжение, канализацию, вывоз бытовых отходов, а также телекоммуникационные и интернет-услуги.

Пособие на покрытие жилищных расходов не назначается автоматически всем рижанам. Его могут получить только те домохозяйства, которые соответствуют критериям, установленным нормативными актами.

Оценка проводится для всех заявителей. Домохозяйства, состоящие только из пенсионеров или людей с инвалидностью, проверяются раз в шесть месяцев, а те, где есть хотя бы один трудоспособный человек, — раз в три месяца.

При оценке учитывается целый ряд факторов: доходы домохозяйства, материальное положение, в том числе движимое и недвижимое имущество, которым располагает каждый член семьи, а также накопленные денежные средства. С перечнем имущества, которое учитывается при оценке, можно ознакомиться в статье 36 Закона о социальных услугах и социальной помощи.

Чтобы оценить доходы, каждый член домохозяйства должен подать в Социальную службу Риги документы, подтверждающие доходы за последние три полных календарных месяца. Обязательно также нужно предоставить выписки по банковским счетам или счетам почтовых расчетных систем, а также квитанции об оплате аренды и коммунальных услуг, связанных с пользованием жилым помещением.