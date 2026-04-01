В обществе широкий резонанс вызвало видео из чата курьеров еды в WhatsApp, на котором видно, как иностранец конфликтует со случайно встреченными детьми на улице в Риге, якобы оскорбившими его.

Иностранец навязчиво пытается снимать мальчиков, а в опубликованной переписке звучат утверждения о попытке их избить. О произошедшем уведомлена полиция, а Центр защиты прав детей усматривает возможные нарушения в отношении детей, сообщают Новости ТВ3.

В мессенджере WhatsApp создан общий чат, в котором объединены курьеры служб доставки еды "Wolt" и "Bolt". В нём почти 500 участников, общение в основном ведётся на английском языке, так как курьеры — из разных стран, преимущественно из Индии и Пакистана.

Основная цель — обсуждать, как больше зарабатывать, доставляя еду, в какие часы больше всего заказов и тому подобное. Однако опубликованная в интернете переписка свидетельствует, что отдельные участники чата настроены довольно агрессивно по отношению к местным жителям.

Один из участников указал, что дети оскорбили его на улице, поэтому он решил их снять на видео и опубликовать запись. Один из мальчиков действительно повторяет крайне оскорбительное слово в адрес темнокожих, тогда как другой удивляется, почему его снимают.

В публичной переписке также звучит информация, что конкретный курьер, снимавший мальчиков, пытался их избить.

Фрагмент переписки в WhatsApp:

– Без всякой причины они называли меня словом на “н”. Глупый белый ребёнок. – Правда. Они глупые. – Когда я попытался их ударить, они испугались и замолчали.

Скриншоты и записи экрана опубликованы в социальной сети X, и пользователи выражают возмущение увиденным. Одни указывают, что дети не должны ругаться и сами спровоцировали конфликт, другие подчёркивают, что это всё же дети, и действия против них — съёмка и возможные угрозы — недопустимы. Ситуация попала в поле зрения Государственной полиции.

"В Государственной полиции 30 марта получено заявление в связи со съёмкой детей и размещением видео в интернете. Заявление в настоящее время рассматривается", — подтвердила представитель полиции Гита Гжибовска.

В Центре защиты прав детей, ознакомившись с видео, пришли к выводу, что полиции следует оценить высказывания частного лица в отношении детей в контексте эмоционального насилия — возможно, имело место ущемление достоинства ребёнка или психологическое воздействие, в том числе через съёмку и оскорбления.

"Предварительно можно усмотреть нарушение прав детей на уважение, честь и безопасность. Полиции необходимо выполнять свою работу. В публичном пространстве недопустимо, чтобы любое лицо снимало и комментировало подобные ситуации", — отметила представитель Центра защиты прав детей Ивита Дамбениеце.

В Центре защиты прав детей подчёркивают, что если человек почувствовал себя оскорблённым словами ребёнка, ему следовало обратиться в полицию, а не снимать и публиковать видео.

"Недопустимо, чтобы таким образом он пытался перевоспитывать детей. Дети пользуются социальными сетями, это могут увидеть одноклассники или соседи и узнать их. Мы же не будем формировать такой публичный дискурс. Если у человека есть проблемы, он должен сам обращаться в правоохранительные органы", — заявила представитель центра.

Государственная инспекция данных сообщила, что рассмотрение подобных ситуаций не входит в её компетенцию, так как они связаны с действиями вне рамок регламента о защите данных, а также касаются возможного оскорбления чести и достоинства личности и являются частным спором.