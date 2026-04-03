Новая линия за 28 миллионов: когда трамвай пойдёт в дальний Кенгарагс 1 2112

Наша Латвия
Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новая линия за 28 миллионов: когда трамвай пойдёт в дальний Кенгарагс
ФОТО: LETA

Ночью 6 марта первый испытательный вагон проехал по вновь уложенному пути от «Квадрата» до нового пересадочного центра Кенгарагс, где по планам будут сходиться 7-й трамвай, 15-й троллейбус, автобусные маршруты из Юглы, Даудери и Дарзини. И возможно, какие-нибудь пригородные маршруты.

Столичный перевозчик «Ригас сатиксме» известил, что регулярное трамвайное сообщение с дальним Кенгарагсом планируется начать в конце мая. Однако в связи с работами по прокладке инженерных коммуникаций строительное разрешение продлено до июня.

Трамвай в дальний Кенгарагс прокладывается при поддержке европейских фондов. Общая стоимость проекта – 28 миллионов евро. Уложено 4 километра трамвайных путей, обновлено или уложено новое асфальтовое покрытие порядка 30 тысяч кв. метров, город построил велодорожку на всём продлении трамвайной ветки.

По сведениям перевозчика, продление трамвая в дальний Кенгарагс, это первое устройство новой трамвайной линии в Риге после развала СССР. До этого, в 1984 году, был проложен новый трамвайный маршрут на Иманту.

#Рига #транспорт #строительство #трамваи #инфраструктура #общественный транспорт
Автор - Вадим Фальков
