Из новой редакции правил дорожного движения в Риге следует существенное изменение — в определённых случаях автобусы приравниваются к трамваям, что означает предоставление им приоритета при выполнении манёвров с трамвайных путей.

До сих пор в правилах дорожного движения относительно редко встречалась ситуация, связанная с трамваями — если трамвай, двигаясь по рельсам, выполняет левый поворот, остальные транспортные средства обязаны его пропустить. Теперь аналогичный принцип применяется и к автобусам, но только при определённых условиях, сообщает передача «Zebra» (ТВ3).

А именно — если автобус движется по трамвайным путям, он приравнивается к трамваю. Это означает, что в случаях, когда такой автобус выполняет поворот — как налево, так и направо — другие участники движения обязаны уступить ему дорогу.

Такое решение введено для улучшения движения общественного транспорта в городе. Используя трамвайную инфраструктуру, автобусы смогут избегать заторов и передвигаться быстрее, что позволит точнее соблюдать расписание и сделает поездки более удобными для пассажиров.

На практике, однако, отмечается, что водители не всегда знакомы с такими правилами. Хотя трамваям чаще уступают дорогу, в аналогичных ситуациях с другими транспортными средствами нередко возникают недоразумения. Поэтому особенно важно обращать внимание на то, движется ли общественный транспорт по рельсам и готовится ли выполнить манёвр.

Специалисты подчёркивают, что в переходный период важны взаимопонимание и осторожность. Не все участники движения сразу будут осведомлены об изменениях, поэтому рекомендуется избегать конфликтов и действовать внимательно.

В целом новый порядок предусматривает, что в определённых ситуациях автобусы смогут пользоваться преимуществами трамваев, что существенно изменит прежнюю динамику движения на отдельных перекрёстках.