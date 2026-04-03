Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге вступили в силу правила, позволяющие автобусу «превращаться» в трамвай 0 1222

Дата публикации: 03.04.2026
ФОТО: LETA

Из новой редакции правил дорожного движения в Риге следует существенное изменение — в определённых случаях автобусы приравниваются к трамваям, что означает предоставление им приоритета при выполнении манёвров с трамвайных путей.

До сих пор в правилах дорожного движения относительно редко встречалась ситуация, связанная с трамваями — если трамвай, двигаясь по рельсам, выполняет левый поворот, остальные транспортные средства обязаны его пропустить. Теперь аналогичный принцип применяется и к автобусам, но только при определённых условиях, сообщает передача «Zebra» (ТВ3).

А именно — если автобус движется по трамвайным путям, он приравнивается к трамваю. Это означает, что в случаях, когда такой автобус выполняет поворот — как налево, так и направо — другие участники движения обязаны уступить ему дорогу.

Такое решение введено для улучшения движения общественного транспорта в городе. Используя трамвайную инфраструктуру, автобусы смогут избегать заторов и передвигаться быстрее, что позволит точнее соблюдать расписание и сделает поездки более удобными для пассажиров.

На практике, однако, отмечается, что водители не всегда знакомы с такими правилами. Хотя трамваям чаще уступают дорогу, в аналогичных ситуациях с другими транспортными средствами нередко возникают недоразумения. Поэтому особенно важно обращать внимание на то, движется ли общественный транспорт по рельсам и готовится ли выполнить манёвр.

Специалисты подчёркивают, что в переходный период важны взаимопонимание и осторожность. Не все участники движения сразу будут осведомлены об изменениях, поэтому рекомендуется избегать конфликтов и действовать внимательно.

В целом новый порядок предусматривает, что в определённых ситуациях автобусы смогут пользоваться преимуществами трамваев, что существенно изменит прежнюю динамику движения на отдельных перекрёстках.

Читайте нас также:
#Рига #транспорт #трамваи #водители #правила #дорожное движение #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
0
1
3

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео