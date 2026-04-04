4 миллиарда евро: сколько нужно, чтобы починить дороги Латвии

Дата публикации: 04.04.2026
Какой объём финансирования необходим для приведения в порядок всех автодорог Латвии, в эфире TV24 рассказал председатель правления ООО «Latvijas valsts ceļi» Мартиньш Лаздовскис.

Он отметил, что этот год будет годом обещаний, и выразил надежду, что дополнительное финансирование будет направлено и на дороги, пишет nra.lv.

Лаздовскис выразил надежду, что обещания начнут реализовываться с 2027 года, однако в утверждённом на данный момент среднесрочном бюджете видно, что сокращение, возможно, и небольшое, но из-за отсутствия финансирования из фондов объём работ будет на 50% меньше, чем в последние десять лет, и прорыв в таких условиях невозможен.

По словам главы «Latvijas valsts ceļi», обещаний будет много, однако за этот четырёхлетний период финансирование местных дорог увеличилось примерно на десять миллионов евро в год.

«То есть нельзя сказать, что оно не растёт, но наши ожидания велики. Общий дефицит ремонтов в нашей дорожной сети, если предположить, что у нас есть финансирование и мощности, чтобы за один год привести в порядок все дороги, составил бы четыре миллиарда евро. При этом нужно учитывать, что в этом году необходимо ремонтировать и дороги, построенные десять лет назад, ведь нельзя построить дорогу и забыть о ней на 30 лет», — пояснил Лаздовскис.

Читайте нас также:
#Латвия #бюджет #инфраструктура #финансирование #ремонт дорог
