В Риге и Марупском крае вводятся новые правила и появляются дополнительные маршруты: расширяется сеть велодорожек, меняются ограничения для электровелосипедов, корректируются условия парковки и запускаются новые автобусные остановки. Рассказываем, какие изменения уже вступают в силу и как они повлияют на повседневное передвижение жителей.

Закончена велосипедная дорожка Марупе-Рига

В Марупском крае к началу весеннего сезона завершены работы по строительству велосипедной инфраструктуры. В результате созданы два велосипедных маршрута, соединяющих Ригу с несколькими населенными пунктами Марупского края. Общая протяженность новых велодорожек — 9,5 километра.

Куда ведут 4 участка велотрассы

На маршруте Рига (граница города) — Марупе — Яунмарупе закончены четыре участка: улицы Зиедкалну, аллеи Мазцену, улиц Вецозолу и Рожу, а также участок улицы Дзельзцеля и Тирайне.

На маршруте Рига (граница города) — Бабите — Пиньки построены три участка: Приежциема, Бабите и Пиньки.

Цель проекта — единая, непрерывная сеть магистральных велодорожек в Марупском крае, обеспечивающая доступность "зеленой мобильности" между населенными пунктами. Цель - развитие местных и районных связей, а также улучшение жизни жителей региона и сохранение окружающей среды.

Общие расходы составили 3 481 170 евро, из них 2 877 000 евро покрывает Фонд восстановления ЕС, а 604 170 евро — это софинансирование Марупского краевого самоуправления.

Где недорого купить велосипед

На очередных электронных торгах, которые к 7 апреля завершает Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), представлен целый ряд велосипедов - в разном состоянии.

Например: в Риге предлагается “Ghost cross 5100” пока по цене 30 евро; время проведения ценового опроса (торгов) - 27.03.2026 - 07.04.2026; крайний срок оплаты заявленной суммы - 13.04.2026. Осмотр этого лота может быть проведен по предварительной заявке, которую необходимо отправить по электронной почте: [email protected].

VNĪ также предлагает среди лотов: авто, раритеты (нож для писем Фаберже), драгоценности и т. д.

Как принять участие в торгах

Ознакомиться с полным списком доступных вещей и их описанием можно на сайте vni.lv в разделе объявлений (раздел «Продажа»/Pārdod, тип имущества — «Движимое имущество»/Kustamā manta). Там же приводится форма заявки.

Парковки и ограничения

Для электровелосипедов

Правительство поддержало подготовленные Министерством сообщения поправки, которые предусматривают запрет на движение электровелосипедов по тротуарам с 1 апреля этого года. Это делается для защиты пешеходов.

Для инвалидов расширят доступ к парковкам

Расширяется круг тех, кто сможет получить карту для использования парковочных мест для инвалидов - теперь это будет зависеть не только от возраста, но и от реальных потребностей в уходе.

Прежние правила неоправданно ограничивали право на такую карту для людей, у которых после 18 лет потребность в уходе сохраняется или даже увеличивается.

Кроме того, самоуправлениям дадут право выдавать специальные разрешения. Они позволят людям с инвалидностью передвигаться на транспорте по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, чтобы удобнее добираться до своего дома.

По Луцавсале поедет автобус

Хорошая новость, особенно для арендаторов небольших садов и посетителей зон отдыха на Луцавсале — автобус N 10 вскоре будет туда заезжать, также будут обустроены три новых остановки для более удобного доступа к нужному пункту назначения. Сейчас оформляются все необходимые разрешения.

Пока ближайшие остановки общественного транспорта (троллейбусы 4 и 19) расположены далековато - на Островном мосту.