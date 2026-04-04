Сколько людей с инвалидностью в Латвии: новые данные

Наша Латвия
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько людей с инвалидностью в Латвии: новые данные

В конце прошлого года в Латвии было 214 283 совершеннолетних человека, которым установлена инвалидность, свидетельствует обобщённая информация Государственной комиссии врачей экспертизы здоровья и трудоспособности, пишет ЛЕТА.

Из них 116 570 — женщины, а 97 713 — мужчины.

У наибольшего числа — 94 600 человек — установлена третья группа инвалидности. Ещё у 93 832 человек — вторая группа, а у 29 239 — первая группа инвалидности.

Закон об инвалидности предусматривает, что лицам в возрасте от 18 лет до достижения возраста, необходимого для назначения государственной пенсии по старости, оцениваются ограничения функционирования и их степень, а также определяется процент утраты трудоспособности. Первая группа инвалидности присваивается при очень тяжёлой инвалидности и утрате трудоспособности в размере 80–100%. Вторая группа — при тяжёлой инвалидности и утрате трудоспособности в размере 60–79%, а третья — при умеренно выраженной инвалидности и утрате трудоспособности в размере 25–59%.

#здравоохранение #Латвия #LETA #статистика
