Когда ты работаешь в государственной системе и у тебя стабильная зарплата, ты мыслишь в других категориях. Если бы ты хотя бы минуту поработал в бизнесе или хотя бы участвовал в каком-то предприятии по собственной инициативе, ты бы увидел ситуацию изнутри, — такое мнение в программе TV24 «Пресс-клуб» высказал Армандс Пуче, журналист и ведущий передач «Kārtības rullis», «Stopkadri» и «Naudas cena».

«Большинство людей всю жизнь работали в государственном управлении — те же самые, кто разрабатывает нормативные акты и предлагает изменения в законы. Это касается и депутатов, и тем более министров. Есть даже целые партии, состоящие из людей, которые ни дня не работали по найму вне государственного сектора», — указывает Пуче на этот жёсткий факт.

Журналист описывает этих людей так: «Они не видят реальности, что зарплаты могут задерживаться, что платежи за оказанные услуги не поступают вовремя — они этого не знают. Бывает, что гонорар приходит только через четыре месяца. Проценты от книги получаешь лишь тогда, когда она продана. Чиновники говорят, что это ненормально — да, но так и происходит!»