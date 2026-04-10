Представители молодежи Латвии рассказали, когда хотели бы выходить на пенсию 0 441

Наша Латвия
Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Представители молодежи Латвии рассказали, когда хотели бы выходить на пенсию

Латвийская молодежь не хочет работать до установленного в стране пенсионного возраста - каждый четвертый хотел бы выйти на пенсию уже до 50 лет.

Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос общественного мнения.

Если бы была финансовая возможность, около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% - в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Остальные мужчины готовы работать дольше.

Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством, среди молодежи: среди респондентов в возрасте 18-29 лет более половины (51%) не хотели бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%.

Только 7% двадцатилетних были бы готовы выйти на пенсию в установленном государством возрасте, а среди тридцатилетних таких вдвое меньше (4%).

Ну, что... Если люди работать вообще собираются, то это уже хорошо!

