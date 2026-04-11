В субботу будет преимущественно солнечно и умеренно тепло, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Днём в субботу на западе Латвии ожидается ясная погода, тогда как на востоке будет переменная облачность. Вечером местами на юго-востоке облака также принесут небольшой дождь. Ветер продолжит дуть слабо, а температура воздуха повысится до +6…+13 градусов.

В Риге будет преимущественно ясно и сухо, сохранится слабый ветер. Температура воздуха повысится до +9…+11 градусов.