В понедельник солнце будет чередоваться с облаками, существенных осадков не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем сохранится слабый ветер, температура воздуха повысится до +10…+14 градусов, однако на западном побережье залива воздух прогреется лишь до +7…+9 градусов.

В Риге в понедельник небо временами будет затягивать облаками, но осадков не ожидается. Продолжит дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +11…+13 градусов.

В ночь на понедельник на западе страны прогнозируется малооблачная погода, а на востоке - переменная облачность. Ветер - слабый, без осадков. Температура воздуха понизится до +2…-3 градусов.

В Риге ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет слабым, температура снизится до 0…+1 градуса.