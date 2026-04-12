Клещи проснулись! А где можно сделать бесплатную прививку?

Дата публикации: 12.04.2026
В Латвии с наступлением более теплой погоды начался сезон активности клещей.

Как известно, клещи становятся активными при температуре воздуха выше +3…+5 градусов Цельсия, а период их активности обычно длится с апреля до поздней осени.

Вредные насекомые встречаются не только в лесах, но и в парках, садах и других местах городской среды, поэтому, находясь на природе, осторожность следует соблюдать буквально всем активным латвийцам.

Любителям статистики сообщим, что в 2025 году в нашей стране зарегистрировано 186 случаев клещевого энцефалита. Еще больше распространена болезнь Лайма: в 2025 году врачи сообщили о 539 случаях этого заболевания.

Традиционно, в отдельных районах Латвии уровень заболеваемости болезнями, переносимыми паразитами, в несколько раз превышет средний показатель по стране.

В 2026 году за государственный счет можно сделать прививки детям задекларированным в Вентспилсском, Кулдигском, Южнокурземском, Талсинском, Салдусском, Цесисском, Лимбажском и Тукумском краях.

Читайте нас также:
