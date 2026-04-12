В официальной Латвии Христос в этом году воскрес 5 апреля. Сегодня в официальных аккаунтах видных руководителей Латвийской Республики отсутствует какое-либо упоминание одного из главных праздников, который православные жители Латвии широко отмечают 12 апреля.

Согласно данным Министерства юстиции Латвии, православные — одна из крупнейших религиозных групп республики, составляя примерно 13% населения страны.

В свою очередь опросы SKDS в прошлом показывали, что примерно каждый четвёртый житель Латвии идентифицирует себя как православный (25–26%).

То есть без поздравлений руководства страны осталось от 200 до 500 тысяч человек. Не то, чтобы праздник из-за этого стал менее праздничным. Но осадок остался.

А что в эти дни считали необходимым сообщить своим соотечественникам руководители ЛР – через свои официальные соцсети? Вот последние сообщения в сети X (по состоянию на 12:00 воскресенья, 12 апреля):

Президент ЛР Эдгар Ринкевич выразил соболезнование в связи с кончиной танцовщицы Вии Ветры и выразил воодушевление в связи с 77-й годовщиной создания блока НАТО.

Премьер-министр Эвика Силиня последний раз выходила в «свет» 9 апреля, заявив, что «крайне важно обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе».

Последним сообщением спикера Сейма Дайги Миериня был отчет о ее визите в Киев.

Министр иностранных дел Байба Браже опубликовала пост в память о бывшем латвийском дипломате и после в Испании Олгерте Павловском.

А министр обороны Андрис Спрудс поздравляет ВМФ страны с 34-летием в последнем, сегодняшнем сообщении. А во вчерашнем, предпоследнем – призывает «строго отстаивать безопасность миротворцев и соблюдение международного права».

Понятно, что при такой напряженной обстановке руководителям сейчас не до православных праздников.