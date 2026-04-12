В субботу были задержаны пять пьяных водителей.

В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в субботу были задержаны пять водителей, сообщили агентству в Государственной полиции.

Из них четверо водителей находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, один - под воздействием наркотических веществ. Во всех пяти случаях водители привлечены к уголовной ответственности со взысканием стоимости транспортного средства.

В связи с превышением разрешенной скорости в субботу было оформлено 250 протоколов.

Всего полиция в субботу оформила 566 протоколов за нарушения правил дорожного движения.