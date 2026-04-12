Как мы уже писали, 12 апреля 2026 года православными празднуется Пасха. Это главный церковный праздник — Светлое Воскресенье Христово, как его называл святитель Григорий Богослов, «праздник праздников и торжество торжеств». Начинается он с ночного Богослужения, после которого верующие могут начать разговляться. В этот день отовсюду слышится «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!». Остановимся подробнее и на других традициях.

О чем вспоминают 12 апреля 2026 года в Церкви

Пасха, скорее всего, древнейший из церковных праздников. Предполагается, что уже апостолы, собираясь на иудейскую Пасху, вспоминали страдания Христовы, а не выход израильтян из Египта. И совершенно точно, что его уже отмечали во II веке.

В этот день Иисус, который был распят на кресте и умер три дня назад, воскрес, выведя из ада ветхозаветных праведников, а также и Адама и Еву. О чем узнали его опечаленные ученики и чем были невероятно обрадованы. Также как и они, радуемся Воскресению Христа и мы с вами.

Смысл праздника

Что вспоминают в этот день? Воскрешение того, в ком человеческое естество соединилось с Божественным. Человека безгрешного и беспорочного. Иисус добровольно отдал себя за спасение человечества, претерпел страдания, чтобы искупить весь род человеческий от греховного проклятия и власти смерти. Снизойдя во ад, он вышел из него и вывел праведников, ведь в нем не было найдено никакой вины. Обладая святостью Бога, он обезоружил смерть, попрал ее.

Что означает слово Пасха

Пасха или песах в буквальном смысле в переводе с еврейского означает площадка. Оно обозначает либо ветхозаветный иудейский праздник исхода народа иудейского из Египта, или приносимую в этот день жертву (пасхального агнца). В Новом Завете появляется еще и третье значение — сам Христос как агнец, потому что он принес себя как искупительную жертву.

Почему Пасху каждый год отмечают в разные даты?

Пасха — праздник переходящий. Ее дата зависит от лунного календаря, а метод определения установлен на I Вселенском Соборе. Дата выбирается как первое воскресенье после полнолуния, которое случается после весеннего равноденствия. Даты, таким образом, находятся, в зависимости от года, в пределах от 4 апреля до 8 мая. Так что в этом году Пасха сравнительно ранняя.

Традиции богослужения

Вечером в субботу, незадолго до полуночи, совершается в храмах полунощница, которая подчеркивает важность и значимость грядущего Торжества.

Затем в продолжение происходит каждение вокруг плащаницы, которую затем укладывается на алтарь, где она пробудет 39 дней после Пасхи, до Вознесения.

Далее происходит крестный ход с пением гимна «Воскресение Твое, Христе Спасе! И вот тогда случается средоточие праздника — Пасхальная утреня с пением пасхального канона преподобного Иоанна Дамаскина и Литургия. Богослужение совершается с открытием царских врат, символизирующих открытие врат Рая, а в конце Литургии освящается особая просфора — артос. Он пребывает во время всей Светлой седмицы, следующей за Пасхой, на аналое напротив иконы Спасителя, а в субботу, по окончании Литургии, раздробленный, раздается верующим. В эту ночь верующие участвуют в таинстве Причащения, оно — духовный центр праздника.

Что такое за особый хлеб артос?

Практика освящения и хранения хлеба восходит к апостольским временам. Привыкнув вкушать его вместе с Иисусом во время его земного служения, они уделяли ему часть хлеба во время своих трапез. Этим символизировали присутствие Христа среди них.

В каких облачениях служат священнослужители?

Начинается служба в белом облачении, но основной пасхальный цвет — красный. Его используют от самой Пасхи и до дня отдания праздника. Этот цвет знаменует пламенную любовь Божию к роду человеческому.

Что за особый Пасхальный перезвон бывает в храмах?

На Светлой седмице в храмах играется трезвон — особый пасхальный перезвон, состоящий из трех частей. Во многих храмах к нему может присоединиться каждый желающий.

Сколько времени празднуется Пасха

Пасха празднуется 39 дней и заканчивается праздником Вознесения Господня. Период делится на две неравные части:

Светлая седмица, которая является продолжением праздника и длится 7 дней. В продолжение Светлой седмицы богослужения осуществляются при распахнутых Царских вратах и наполнены особой радостью; Попразднство, праздник Пасхи вспоминается в воскресные дни. Оно длится 32 дня с отданием Пасхи на 39-й день.

Как правильно произносить главную фразу Пасхи?

На церковнославянском, и этот вариант в церковном обиходе более распространен, мы говорим: «Христос воскресе — воистину воскресе», на русском — «Христос воскрес — воистину воскрес». Правильно — и так, и так.

Можно ли в Пасху поминать усопших?

Во время Страстной седмицы, Пасхи, а затем всей Светлой седмицы совершается поминовение усопших на литургии: за проскомидией, на сугубой ектении («о всех прежде почивших»), а также в тайных молитвах после задостойника, — следовательно и на Пасху молятся об усопших, но не гласно. То есть, можно подать записку о поминовении усопших во все эти дни.

Что можно делать 12 апреля 2026 года

Следует побывать на богослужении. Нужно сохранять добрый настрой весь день. Причащаться и исповедоваться. Принято приглашать гостей. Обязательно заниматься благотворительностью, помогать больным и бедным. Дарить близким милые подарки. Отмечать день рождение, если он выпал на этот день, но не делать это торжество важнее Пасхального. Мыться. Веселиться и радовать окружающих.

Что нельзя делать 12 апреля 2026 года

Нельзя грустить и хмуриться. Нельзя ругаться. Нельзя объедаться. Устраивать поминки и ездить на кладбище. Работать. Заниматься вязанием, шитьем, вышивкой. Гадать.

Что можно есть 12 апреля 2026 года. Постные правила

Можно есть и пить все, пасхальный стол должен быть особенно полным и торжественным, но не забывайте об умеренности после 40 дней воздержания от скоромной еды.