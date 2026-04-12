В конце прошлого года в Латвии было 584 родителя, которые по судебному решению были лишены прав на опеку над ребёнком, сообщает Центр защиты детей.

Из общего числа этих лиц 330 были мужчинами и 254 — женщинами.

Также у 973 родителей были прерваны на ограниченный срок права на опеку по решению сиротского суда. Среди них — 516 мужчин и 457 женщин.

Согласно Гражданскому кодексу, права на опеку могут быть отобраны у родителя, если по его вине (осознанные действия или небрежность) под угрозой находится здоровье или жизнь ребёнка, а также в случае, если родитель злонамеренно пользуется своими правами или не обеспечивает уход и надзор за ребёнком, что может нанести вред физическому, психическому или нравственному развитию ребёнка.

Опеки над ребёнком также может лишить родителей сиротский суд, но только при соблюдении определенных условий и на ограниченный срок, обычно не более одного года.