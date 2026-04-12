Муниципальное предприятие Rīgas satiksme планирует повысить стоимость парковки, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает ТВ3.

Сейчас самая дорогая парковочная зона «Rīgas satiksme» — зона R в Старой Риге. Здесь первый час стоит 5 евро, а каждый следующий — 8 евро. С электрических транспортных средств плата не взимается ни на одной парковке, управляемой «Rīgas satiksme».

В распоряжении журналистов оказалась представленная депутатам в марте этого года концепция «Rīgas satiksme». В ней предусмотрено поэтапное повышение тарифов на 30% во всех муниципальных парковках: на 20% в следующем году и ещё на 10% — годом позже.

Также планируется расширить зоны платной парковки, включая улицу Пернавас у Гризинькалнса. Некоторые существующие зоны ближе к Старой Риге станут более дорогими.

С 2027 года в центральных зонах A и B электромобили смогут парковаться бесплатно только в течение часа. Год спустя это правило распространится на все зоны города. После первого часа будет взиматься плата, в первые годы — со скидками. К 2030 году планируется установить единый тариф для всех автомобилей.

В зоне R Старой Риги льготы для электромобилей могут быть полностью отменены уже в следующем году.

Руководство «Rīgas satiksme» подчёркивает, что тарифы не пересматривались 10 лет. При этом все признают, что проблема давняя, а данные компании показывают, что в зоне A загруженность в часы пик достигает 95%, что фактически означает отсутствие свободных мест. Первые попытки решения предпринимались четыре года назад, однако подготовленное тогда исследование не получило дальнейшего развития.

Доходы «Rīgas satiksme» от парковок составляют в среднем 10–12 миллионов евро в год. При максимальной реализации реформы доходы могут увеличиться более чем на 8 миллионов евро в год.

Чтобы изменения в политике парковок вступили в силу уже со следующего года, Рижская дума должна принять решения не позднее мая–июня текущего года. По неофициальной информации, депутаты уже учитывают, что на фоне роста цен на топливо дополнительная финансовая нагрузка на водителей может повлиять на рейтинги партий перед предстоящими парламентскими выборами. Поэтому не исключено, что реформа будет реализована лишь частично, отложена или заморожена.