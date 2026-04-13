В Риге в понедельник несколько сотен водителей такси отправились в протестный автопробег против политики, реализуемой платформой «Bolt», сообщает ЛЕТА.

Водители прикрепили к автомобилям латвийские флаги, а также разместили на них различные плакаты с надписями «Мы не рабы», «24 часа без "Bolt"», «Без нас вы не можете», «Хватит нас доить» и другими лозунгами. На ряде автомобилей также виден перечёркнутый логотип «Bolt».

Акции протеста водителей такси в понедельник проходят также в Даугавпилсе и Елгаве.

Планируется, что протестный автопробег по Риге в сопровождении полиции продлится до 11:00, а до 14:00 намечены пресс-конференция и митинг.

Маршрут движения: набережная Закюсалы — Островной мост — улица Краста — набережная генерала Радзиня — улица Карлиса Миленбаха — улица Эмилии Беньямини (Министерство сообщения) — улица 13 января — Каменный мост — улица Мукусалас (здание администрации «Bolt Operations») — Мукусалский круг — Островной мост — обратно на Закюсалу.

В Елгаве ограничения движения из-за протеста не предусмотрены, однако в Рижской думе сообщили, что во время акции будут введены существенные ограничения движения на ряде центральных улиц и мостов столицы.

До 11:00 на маршруте движения и прилегающих улицах движение транспорта будет регулироваться и при необходимости перекрываться. При необходимости также будет ограничиваться или временно прекращаться движение общественного транспорта.

Ограничения коснутся и всех улиц, пересекающих маршрут, поэтому в понедельник утром и в первой половине дня в центре Риги и Пардаугаве возможны серьёзные затруднения движения.

Самоуправление призывает водителей заранее планировать поездки, выбирать альтернативные маршруты и учитывать значительно большее время в пути.

Для обсуждения проблем отрасли организаторы пригласили Министерство сообщения, Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство благосостояния, Совет по конкуренции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и «Bolt Operations».

В организациях отмечают, что протест проводится из-за того, что правительство не выполнило выдвинутый отраслью ультиматум и не предприняло реальных шагов по ограничению монопольного положения платформы «Bolt».

Цель протеста — выступить против использования монопольного положения одной платформы.

Организации отрасли выступают за честную и предсказуемую сферу таксомоторных перевозок, которая способствовала бы здоровой конкуренции и приходу новых участников на рынок, а не уничтожала существующих местных предпринимателей. Представители отрасли утверждают, что их приоритетом являются и интересы потребителей — стоимость поездки должна быть прозрачной и обоснованной, не допуская ситуаций, когда из-за произвольно применяемых коэффициентов «Bolt» один и тот же маршрут необоснованно стоит и 10, и 20 евро. Организации требуют прекратить манипуляции ценами, которые искажают рынок и вводят жителей в заблуждение.

Организаторы также обращают внимание, что обещания Министерства сообщения ограничить влияние «Bolt» и установить потолок комиссии на уровне 15% остались на бумаге, несмотря на предупреждения отрасли, которая ещё четыре года назад предлагала ввести единый тариф, чтобы потребителю всегда было понятно, сколько стоит поездка.

Организаторы подчёркивают, что предоставленная правительством льгота по акцизному налогу не дала результата — цены на топливо выросли, а плана спасения отрасли по-прежнему нет.

Организации отмечают, что текущая ситуация в сфере пассажирских перевозок создаёт серьёзные рыночные искажения, поскольку цифровые платформы могут самостоятельно устанавливать цены и одновременно вести учёт без эффективного внешнего контроля, создавая непрозрачность и риски манипуляций данными. В то же время модель демпинговых цен, не основанная на принципах отрасли, угрожает честной конкуренции и устойчивости сектора, вытесняя местные предприятия.

Акцию протеста организуют Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок (TPNDDO), Организация работодателей отрасли легковых такси Латвии (LVTNDDO), Ассоциация развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков (LPKAA) и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта (LAKRS).