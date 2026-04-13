Сегодня в Риге, Даугавпилсе и Елгаве пройдут акции протеста лицензированных в Латвии водителей такси против политики, реализуемой платформой «Bolt», сообщили агентству ЛЕТА организации, представляющие отрасль таксомоторных перевозок.

В организациях указывают, что акция протеста проводится потому, что правительство не выполнило выдвинутый отраслью ультиматум и не предприняло реальных шагов по ограничению монополии платформы.

Цель протеста — выступить против использования монопольного положения одной платформы.

Акция протеста в Риге начнётся на Закюсале в 8:00 со сбора участников, а с 9:00 до 11:00 пройдёт протестный автопробег по Риге в сопровождении полиции. Маршрут: набережная Закюсалы — Островной мост — улица Краста — набережная генерала Радзиня — улица Карлиса Миленбаха — улица Эмилии Беньямини (Министерство сообщения) — улица 13 января — Каменный мост — улица Мукусалас (здание администрации «Bolt Operations») — Мукусалский круг — Островной мост — обратно на Закюсалу.

С 11:00 до 14:00 запланированы пресс-конференция и митинг.

Для обсуждения проблем отрасли организаторы пригласили Министерство сообщения, Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство благосостояния, Совет по конкуренции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также представителей компании.

В Елгаве ограничения движения из-за протеста не предусмотрены, однако в Рижской думе сообщили, что во время акции протеста водителей такси будут введены существенные ограничения движения на ряде центральных улиц и мостов Риги.

С 8:00 до 14:00 будет проходить сбор участников и собрание на набережной Закюсалы, а с 9:00 до 11:00 на маршруте движения и прилегающих улицах движение транспорта будет регулироваться и при необходимости перекрываться.

При необходимости также будет регулироваться или временно ограничиваться движение общественного транспорта по маршруту.

Движение будет ограничено и на всех улицах, пересекающих данный маршрут. Поэтому в понедельник утром и в первой половине дня в центре Риги и Пардаугаве возможны значительные затруднения движения.

Самоуправление призывает водителей заранее планировать поездки, выбирать альтернативные маршруты и учитывать существенно большее время в пути.

Организации отрасли выступают за честную и предсказуемую сферу таксомоторных перевозок, которая способствовала бы здоровой конкуренции и приходу новых участников на рынок, а не уничтожала существующих местных предпринимателей. Отрасль утверждает, что её приоритетом являются и интересы потребителей — стоимость поездки должна быть прозрачной и обоснованной, не допуская ситуаций, когда из-за произвольно включаемых коэффициентов один и тот же маршрут необоснованно стоит и 10, и 20 евро. Организации требуют прекратить манипуляции ценами, которые искажают рынок и вводят жителей в заблуждение.

Также организаторы протеста обращают внимание, что обещания Министерства сообщения ограничить влияние «Bolt» и установить потолок комиссии на уровне 15% остались на бумаге, несмотря на предупреждения отрасли, которая ещё четыре года назад предлагала ввести в стране единый тариф, чтобы потребителю всегда было ясно, сколько стоит поездка на такси.

Организаторы акции подчёркивают, что предоставленная правительством скидка по акцизному налогу на данный момент не дала результата — цены на топливо выше, чем раньше, а плана действий по спасению отрасли по-прежнему нет.

Организации отрасли подчёркивают, что текущая ситуация в сфере пассажирских перевозок создаёт существенные рыночные искажения, поскольку поставщики услуг цифровых платформ могут самостоятельно устанавливать цены и одновременно вести учёт без эффективного внешнего контроля, что создаёт непрозрачность и риск манипуляций данными. В то же время модель демпинговых цен, не основанная на базовых принципах отрасли, угрожает честной конкуренции и устойчивости отрасли, вытесняя местные предприятия.

Отрасль призывает обеспечить равные и прозрачные условия конкуренции для всех участников рынка, поскольку в противном случае «будет поставлена под угрозу не только отрасль, но и доверие общества к справедливой и упорядоченной предпринимательской среде».

Акцию протеста организуют Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок (TPNDDO), Организация работодателей отрасли легковых такси Латвии (LVTNDDO), Ассоциация развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков (LPKAA) и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта (LAKRS).