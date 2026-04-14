Раймонд Паулс попал в больницу

Дата публикации: 14.04.2026
Известный композитор Раймонд Паулс попал в больницу. «Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем», — рассказал он журналистам.

В октябре 2025 года 89-летний Паулс перенес инфаркт и сложную операцию на сердце. Врачи провели серьезное вмешательство, после которого у него временно были проблемы с речью.

Из-за проблем со здоровьем Паулс был вынужден отменить запланированные на октябрь 2025 года концерты в Латвии. Организаторы первоначально объясняли отмену выступлений простудой артиста, однако позже выяснилось, что речь шла о гораздо более серьезных проблемах.

Проблемы со здоровьем начались еще в 2024 году. Паулс объявил о возможном завершении карьеры из-за резкого ухудшения зрения: композитору стало трудно работать с нотами и делать записи, к тому же он окончательно отказался от вождения автомобиля.

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге в немецко-латышской семье. Его отец был стеклодувом и музыкантом-любителем, играл на ударных. С раннего детства мальчик проявлял интерес к музыке — в три года его отдали в детский сад при музыкальном институте.

Паулс окончил Латвийскую консерваторию по классу фортепиано, а затем и по классу композиции. Еще во время учебы он работал пианистом в эстрадных оркестрах и играл в ресторанах, где изучил джазовых классиков.

Композитор написал музыку к сотням хитов, которые исполняли Алла Пугачева («Миллион алых роз», «Маэстро», «Старинные часы»), Валерий Леонтьев («Зеленый свет», «Исчезли солнечные дни»), Лайма Вайкуле («Вернисаж», «Еще не вечер»), София Ротару и другие звезды советской и российской эстрады. Всего перу маэстро принадлежит более 500 песен. В январе 2026 года он отметил 90-летний юбилей. Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал Паулса человеком, который «сделал Латвию Латвией», подчеркнув: «Раймонд Паулс — это чудо».

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
