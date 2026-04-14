За что проплатила Германия? Руководители Латвии в удивительном составе были замечены на острове Комо

Наша Латвия
Дата публикации: 14.04.2026
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало оценку информации, которая появилась в последнее время, об участии политиков "Нового Единства" в семинаре в Италии.

По информации Latvijas Televīzija, большинство министров "Нового единства", включая руководителя правительства, заместителя мэра Риги, председателя фракции в Сейме и других депутатов парламента, в конце прошедшей рабочей недели отправились в Италию на отдых.

При этом сообщается, что политики участвовали в семинаре, организованном фондом Конрада Аденауэра у озера Комо. Фонд не раскрывает расходы на поездку и также не сообщает, какие представители политической силы были приглашены.

Основное финансирование фонда Конрада Аденауэра поступает из бюджета Германии. Интересно, за что проплатили немцы?

#Италия #Латвия #политики #коррупция #KNAB #Германия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
