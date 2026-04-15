Пасха мертвых. Что можно и что нельзя делать православным 16 апреля 2026 года 1 1565

Дата публикации: 15.04.2026
На 16 апреля 2026 года в том году приходится четверг Светлой седмицы после Пасхи. Дата этого дня переходящая и каждый год меняется в зависимости от даты главного православного торжества года. Этот день также носит название Пасха мертвых или Навский четверг.

// О чем вспоминают в Церкви 16 апреля 2026 года

Светлым называется четверг после Пасхи. Все дни после ее носят название Светлой Пасхальной седмицы. Это как бы один длинный праздничный день. В этот период принято посещать церковь, молится, бить в колокола после Литургии всем желающим, радоваться и праздновать.

Пасха мертвых — это народное название данного дня. Оно отражает обычай вспоминать в этот день умерших родных. Навский четверг тоже отсылает нас к умершим. Потому что на древнерусском «навь» — это покойник или потусторонний мир. Считалось, что в этот день мертвые возвращаются на землю. В стародавние времена в этот день было принято ходить на кладбище, однако сейчас это лучше отложить до Радоницы — ее отмечают через 9 дней после Пасхи, то есть в этом году она приходится на 21 апреля. В церковных традициях не принято в течение Светлой седмицы поминки и ходить на могилы.

Смысл праздника

Продолжаем радоваться Воскрешению Христа чистой пасхальной радостью.

Традиции богослужения

Согласно традициям после богослужений в эти дни устраивают крестные ходы и окропление верующих святой водой. В храмах настежь открывают Царские врата.

Что можно делать 16 апреля 2026 года

Нужно заниматься добрыми делами.
Хороший день побывать в бане.
Стоит приготовить выпечку и раздать ее нуждающимся.
Хорошо собрать семью за общим ужином.
Можно крестить детей.

Что нельзя делать 16 апреля 2026 года

Нельзя никому отказывать в помощи.
Не ходите на кладбища и не оставляйте там еду и алкоголь.
Нельзя в этот день устраивать шумные застолья и напиваться.
Не занимайтесь рукоделием.
Нельзя жениться.
Нельзя ни о ком говорить плохо, но особенно — о покойных.
Нельзя ссориться.

Что можно есть 16 апреля 2026 года. Постные правила

Есть можно все, запрета на какие-либо продукты нет.
Автор - Андрей Хазов
