На 16 апреля 2026 года в том году приходится четверг Светлой седмицы после Пасхи. Дата этого дня переходящая и каждый год меняется в зависимости от даты главного православного торжества года. Этот день также носит название Пасха мертвых или Навский четверг.

// О чем вспоминают в Церкви 16 апреля 2026 года

Светлым называется четверг после Пасхи. Все дни после ее носят название Светлой Пасхальной седмицы. Это как бы один длинный праздничный день. В этот период принято посещать церковь, молится, бить в колокола после Литургии всем желающим, радоваться и праздновать.

Пасха мертвых — это народное название данного дня. Оно отражает обычай вспоминать в этот день умерших родных. Навский четверг тоже отсылает нас к умершим. Потому что на древнерусском «навь» — это покойник или потусторонний мир. Считалось, что в этот день мертвые возвращаются на землю. В стародавние времена в этот день было принято ходить на кладбище, однако сейчас это лучше отложить до Радоницы — ее отмечают через 9 дней после Пасхи, то есть в этом году она приходится на 21 апреля. В церковных традициях не принято в течение Светлой седмицы поминки и ходить на могилы.

Смысл праздника

Продолжаем радоваться Воскрешению Христа чистой пасхальной радостью.

Традиции богослужения

Согласно традициям после богослужений в эти дни устраивают крестные ходы и окропление верующих святой водой. В храмах настежь открывают Царские врата.

Что можно делать 16 апреля 2026 года

Нужно заниматься добрыми делами. Хороший день побывать в бане. Стоит приготовить выпечку и раздать ее нуждающимся. Хорошо собрать семью за общим ужином. Можно крестить детей.

Что нельзя делать 16 апреля 2026 года

Нельзя никому отказывать в помощи. Не ходите на кладбища и не оставляйте там еду и алкоголь. Нельзя в этот день устраивать шумные застолья и напиваться. Не занимайтесь рукоделием. Нельзя жениться. Нельзя ни о ком говорить плохо, но особенно — о покойных. Нельзя ссориться.

Что можно есть 16 апреля 2026 года. Постные правила