А ты и на это не наработала: в Латвии недоплачивают женщинам или переплачивают мужчинам?

Дата публикации: 16.04.2026
В 2025 году средняя почасовая брутто-зарплата у женщин в Латвии была на 16,8% ниже, чем у мужчин, свидетельствуют данные ЦСУ.

Возраст, образование, опыт работы

В статистическом управлении отмечают, что разница в вознаграждении женщин и мужчин в Латвии по-прежнему сохраняется, однако в долгосрочной перспективе наблюдается тенденция к ее сокращению, хотя по сравнению с 2024 годом разрыв увеличился на 2,9 процентного пункта.

Разницу в оплате труда между мужчинами и женщинами определяют различные социальные и экономические факторы: профессия и должностные обязанности, уровень образования, возраст, опыт работы, количество отработанных часов, а также тенденции спроса и предложения на рынке труда и его структурные изменения, отмечают в ЦСУ, добавляя, что показатель рассчитывается, не исключая влияние этих факторов, чем и можно объяснить причины различий.

Искусство делить деньги

В 2025 году наименьший разрыв в оплате труда был в государственном управлении - 3,7%, в сфере транспорта и хранения - 4,1%, в сфере недвижимости - 4,4%.

В свою очередь, наибольший разрыв в оплате труда женщин и мужчин был в сфере искусства, развлечений и отдыха - 35,1%, в сфере здравоохранения и социальной помощи - 30,5%, в финансовой и страховой деятельности — 29,5%.

И о возрасте. В 2025 году наименьшая разница в почасовой оплате труда женщин и мужчин была в возрастной группе до 25 лет (9,3%), а наибольшая - в возрастных группах 45-54 и 35-44 года, где зарплата женщин была на 18% ниже, чем у мужчин.

#Латвия #зарплата #женщины #статистика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
