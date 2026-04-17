Передача «Зебра» (ТВ3) отправилась выяснить, что именно и почему изменится.

Каждый год в Риге вводятся новые зоны платной парковки, чтобы улучшить доступность стоянок вдоль улиц.

Квартал между улицами Пернавас, Таллинас, Чака и Асара планируется преобразовать в жилую зону с более комфортной средой и меньшим транзитным движением. Поэтому планируется внедрить так называемые «въездные порталы», распространённые за рубежом. Водители будут чётко информированы о том, что въезжают в зону с иным режимом организации движения и скоростным ограничением.

На территории будет разрешено движение со скоростью до 20 км/ч, на что будут указывать дорожные знаки уменьшенного размера. Как отметил директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш: «При 20 км/ч не нужны такие большие знаки, как при 50 или 70 км/ч».

Движение будут ограничивать не только дорожными знаками, но и цветовой разметкой, а также столбиками, чтобы при необходимости изменения можно было отменить. Это возможно, если новая система не понравится местным жителям.

К зонам платной парковки также присоединится улица Лиенес.

Жители, однако, недовольны. Сейчас проводится опрос по вопросам благоустройства парковки. На данный момент на одной стороне улицы автомобили паркуются параллельно, а на другой — перпендикулярно. Жителей района призывают голосовать за введение параллельной парковки по всей улице. Это, как обещают, обеспечит значительно более широкие тротуары и более удобную уборку снега зимой. Однако местные жители настроены скептически.

Обещанные тротуары шириной 4,3 метра на практике, по их мнению, невозможны, а при введении перпендикулярной парковки вместо нынешних 22 мест может остаться в лучшем случае около 13.