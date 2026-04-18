Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Антипасха. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 19 апреля 2026 года 1 1344

Наша Латвия
Дата публикации: 18.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Антипасха. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 19 апреля 2026 года

19 апреля 2026 года очень важный праздник, который всегда отмечается в воскресенье через неделю после Пасхи, а потому имеет плавающую дату.

Этот день имеет название Антипасха или Красная горка. В этот день вспоминают апостола Фому.

О чем вспоминают в Церкви 19 апреля 2026 года

Событие, которое вспоминают в церкви в этот день, произошло на восьмой день после вокрешения Иисуса, соответственно,оно всегда символически происходит в следующее воскресенье после Пасхи. Оно было описано в евангелии от Иоанна.

Апостолы лично присутствовали в предыдущее воскресенье при том, как Христос воскрес из мертых. И только один апостол Фома был в тот день не в Иерусалиме и потому чуда лично не видел. Будучи человеком дотошным, он не хотел верить друзьям на слово и приговаривал, что готов будет признать чудо только, если лично вложит пальцы в раны ожившего учителя.

И вот, когда все 12 апостолов собрались вместе на трапезу, им явился сам Спаситель. Он предложил Фом дотронуться до его ран на руках и ногах. Фома был потрясен и уверовал, начал прославлять вместе со всеми воскрешение Господа. Именно это событие, кстати, легло в основу фразы «Фома неверующий».

Смысл праздника

Этот день напоминает нам о необходимости веры безусловной, не требующей от Господа никаких доказательств. Они придут в нашу жизнь сами.

Традиции богослужения

Богослужения с этого дня и в все последующие до отдания Пасхи (оно происходит через 39 дней после праздника) сохраняет пасхальные элементы. Литургия начинается с пения «Христос воскресе» и им же заканчивается. Также «Христос воскресе» поется после причащения мирян вместо обычного песнопения «Видехом свет истинный».

Что можно делать 19 апреля 2026 года

Утром надо умыться святой водой.
Следует побывать в храме на богослужении.
Прекрасный день, чтобы пригласить в гости или пойти в   ресторан.
Отлично и просто выйти на долгую прогулку.
Отлично встретиться с друзьями.

**Что нельзя делать 19 апреля 2026 года**

Нельзя скандалить, конфликтовать и ругаться. Иначе в этом году счастья можно не ждать.
Нельзя забывать о близких. Если их нет рядом, обязательно следует позвонить им по телефону.
Нельзя проводить день в одиночестве.
Нельзя отказывать никому в помощи.
Нельзя убираться.
Нельзя заниматься рукоделием.
×
Читайте нас также:
#церковь #вера #религия #культура #традиции
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео