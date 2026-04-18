19 апреля 2026 года очень важный праздник, который всегда отмечается в воскресенье через неделю после Пасхи, а потому имеет плавающую дату.

Этот день имеет название Антипасха или Красная горка. В этот день вспоминают апостола Фому.

О чем вспоминают в Церкви 19 апреля 2026 года

Событие, которое вспоминают в церкви в этот день, произошло на восьмой день после вокрешения Иисуса, соответственно,оно всегда символически происходит в следующее воскресенье после Пасхи. Оно было описано в евангелии от Иоанна.

Апостолы лично присутствовали в предыдущее воскресенье при том, как Христос воскрес из мертых. И только один апостол Фома был в тот день не в Иерусалиме и потому чуда лично не видел. Будучи человеком дотошным, он не хотел верить друзьям на слово и приговаривал, что готов будет признать чудо только, если лично вложит пальцы в раны ожившего учителя.

И вот, когда все 12 апостолов собрались вместе на трапезу, им явился сам Спаситель. Он предложил Фом дотронуться до его ран на руках и ногах. Фома был потрясен и уверовал, начал прославлять вместе со всеми воскрешение Господа. Именно это событие, кстати, легло в основу фразы «Фома неверующий».

Смысл праздника

Этот день напоминает нам о необходимости веры безусловной, не требующей от Господа никаких доказательств. Они придут в нашу жизнь сами.

Традиции богослужения

Богослужения с этого дня и в все последующие до отдания Пасхи (оно происходит через 39 дней после праздника) сохраняет пасхальные элементы. Литургия начинается с пения «Христос воскресе» и им же заканчивается. Также «Христос воскресе» поется после причащения мирян вместо обычного песнопения «Видехом свет истинный».

