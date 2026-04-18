Весеннее обострение, оно такое… Достаточно несколько раз в день проехаться на общественном транспорте, чтобы хотя бы раз повстречаться с неадекватно ведущими себя персонажами.

В разном диапазоне: от постоянно матерящихся или, прямо в салоне, на людях, употребляющих алкоголь, до просто непрерывно болтающих рядом с водителем, коего, как известно, отвлекать нельзя. Причем, если попробовать профессионально побеседовать с данными личностями, то они возмутятся тем, что в их нормальности усомнились. Однако, как известно, нет здоровых – а есть недообследованные!

Цифры, которым тяжело смотреть в лицо

«Признаки депрессии и тревоги широко распространены в обществе», – констатируется в материалах Министерства здоровья, представленным на днях в Сейме. Около 20% жителей республики в течение года в той или иной степени испытывают депрессию, 62% сталкиваются со стрессом и утомлением в последний месяц.

Спасение латвийцы чаще всего ищут на дне стакана. Длительное время страна занимает одно из первых мест в Европе по употреблению алкоголя: 11,7 литров чистого спирта на 1 жителя, включая стариков и детей. Ситуацию не особо изменили поправки к Закону об обороте алкогольных напитков, вступившие в силу 1.8.2025:

сократили время торговли;

запретили рекламу цен и акций;

прекратили мероприятия по содействию продажам.

Латвийская молодежь решительно тянут ручки к бутылке: в возрасте 15-16 лет спиртное хотя бы раз попробовали более трех четвертей, а каждый шестой побаловался наркотиками.

Неудивительно, что такой способ «решения» проблем лишь углубляет распад личности, и ведет к самоубийствам – из 250 случаев в году, 43% связаны со злоупотреблениями.

К сожалению, даже самый счастливый период в жизни молодых женщин – материнство, в нынешней среде ведет к депрессии. По данным скрининга, которые озвучили на парламентской подкомиссии по здоровью, 18% мамочек испытывают послеродовую депрессию; почти у половины из них это достигает больничного уровня.

Причем, несмотря на внешнее сходство наших и западноевропейских рожениц – у последних такие тенденции возникают на 50% реже. Но, увы, опять же не в нашей традиции обращаться за помощью – 30% женщин отказываются от врачебных мер. Хотя в таком состоянии они способны нанести непоправимый вред и себе, и ребенку…

Где искать поддержку?

К сожалению, получить квалифицированную помощь, в нашей стране совсем непросто. Наименьшее время ожидания приема у оплаченного государством психиатра – около 20 дней, это в Латгалии. То ли народ там такой крепкий, то ли предпочитает «народные» средства – в любом случае, с почти что 100 днями ожидания в Риге, это небо и земля.

Самая критическая ситуация сложилась с детскими психиатрами в столице – семье нужно ждать в среднем 155 дней, чтобы, уплатив лишь пациентский взнос, проконсультироваться у специалиста. За деньги же – хоть завтра.

Всего в Латвии трудится 258 психиатров, 90 психотерапевтов и 55 детских психиатров. Основная разница между психиатром и психотерапевтом заключается в методах лечения и тяжести расстройств. Психиатр — врач, лечащий тяжелые психические заболевания (шизофрению, биполярное аффективное расстройство) медикаментами. Психотерапевт же работает с пограничными состояниями (неврозы, тревога, депрессия) преимущественно через общение, хотя может использовать и препараты.

Детки в клетке

На официальном уровне детскую психиатрию поставили в приоритет, объявляют о борьбе с сокращением очередей. Вот что приняли на законодательном уровне: по новой редакции статьи 64 Лечебного закона, несовершеннолетнего можно призвать к обязательному наркологическому лечению – «если существует существенная угроза жизни или здоровью», либо «другие методы лечения невозможны или неэффективны».

Разумеется, упор делают и на профилактику. К примеру, в школах программа профилактики зависимостей от алкоголя, табака и прочих веществ будет начинаться уже… с 12 лет.

В настоящее время психиатрическая помощь детям сконцентрирована в специализированной больнице в Айнажи. Вскоре ее и еще 4 государственных ООО (в Даугавпилсе, Лиепае, Гинтермуйже Елгавского края и Стренчи Валкского края) – объединят. Минздрав считает, что таким образом будет достигнуто «равномернейшее качество услуг и доступность в регионах». Можно будет «централизовать функции поддержки» – то есть уволить часть административного персонала, бухгалтеров, и специалистов по компьютерам. Но вот не пополнят ли данные лица ряды будущих пациентов?

Марика Петровича, руководитель отдела психического здоровья, профилактики зависимостей и интегрированных услуг Минздрава, пообещала, что к осени правительству представят новый план психиатрической помощи на 3 года. Привлекается финансирование из Норвегии…

Свободных мест нет

Элмарс Тераудс, главный специалист по психиатрии, добавил, что сейчас оцениваются все дети, доставляемые в больницы с интоксикацией алкоголем и наркотиками. В столице имеется 24 больничных койки для таковых пациентов – причем свободных мест нет. Вообще, по словам врача, «лечение от зависимостей – амбулаторная услуга…»

– Это абсолютно политический вопрос, – отозвался доктор Тераудс о принудительном стационарном лечении (очень дорогом, кстати).

Со своей стороны, депутат Ингрида Цирцене («Новое Единство», бывший министр здоровья) высказалась в том смысле, что родители детей, которые испытывают опасные зависимости, очевидно, неспособны за ними наблюдать. И, если ребенку нужно три месяца ждать врача – то за это время его неоднократно успеют доставить в приемное отделение на «скорой».

– Его доставляют из Вентспилса или Краславы, он напился или обкурился, и что тогда делать?, – задала риторический вопрос врач-общественник. В видении И.Цирцене, необходимо рассредоточить пункты наркологической помощи несовершеннолетним по регионам.

Кто позаботится о врачах

Лига Аболиня, парламентский секретарь Министерства здоровья, рассказала, в свою очередь, о «выгорании» самих врачей. И упомянула, что 11 амбулаторных психиатров в течение года обеспечили – 9372 консультаций. – У нас регулярно заняты все койки, – отметила чиновница. Поэтому, альтернативой может стать «мобильное» обслуживание, когда пациент лечится на дому, а к нему регулярно приезжает врач.

Важным фактором является и «десятилетняя яма» в подготовке специалистов. Так, в 2025 году в Латвии было выпущено всего 2 профессиональных психиатра – по одному в Университете Страдиня и в ЛУ. В 2026 году ожидаются уже 11 молодых врачей. Хотя, как отметила госпожа Аболиня, «четверо улучшают демографию, один сменил место жительства». Так что, вероятно, услугами последнего воспользуются уже пациенты другой страны ЕС…

Ну а если вы все-таки встретили предложение бесплатной психиатрической помощи – скажем, по акции – не проходите мимо. «Интересно поговорить с психиатром», – почти рекламно высказалась Л.Аболиня. Правда, остается еще вопрос – на каком языке? Ведь закон теперь в этом отношении отнюдь не стоит на стороне пациента.