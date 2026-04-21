Госконтроль пришёл к выводу, что в столице есть потенциал снижения тарифа на теплоэнергию, однако это возможно лишь при решении давно известных проблем — упорядочивании регулирования рынка, совершенствовании тарифной методики, укреплении институционального сотрудничества и обеспечении эффективной конкуренции на рынке теплоэнергии.

Ревизоры отмечают, что в ситуации, когда пригодное к использованию тепло с теплоэлектроцентрали АО «Latvenergo» выбрасывается в атмосферу, закупается теплоэнергия, произведённая на биотопливных котельных, что не способствует эффективному использованию энергоресурсов.

По этой причине в отопительный сезон 2024–2025 годов рижане переплатили за теплоэнергию почти восемь миллионов евро, в то время как «Latvenergo» недополучило более шести миллионов евро доходов, подчёркивается в ревизии. Кроме того, из-за недостаточного сотрудничества вовлечённых сторон и различной интерпретации нормативных актов возможности «Latvenergo» предложить Риге больше дешёвого тепла были ограничены, установил Госконтроль.

В то же время без участия независимых производителей на биотопливе на рынке теплоэнергии Риги жители в отопительный сезон 2024–2025 годов дополнительно заплатили бы 25,2 миллиона евро, отмечают ревизоры.

Как указывает Госконтроль, это подтверждает, что более низкий тариф на теплоэнергию может обеспечить только эффективный рыночный механизм, в котором участвуют все игроки и соблюдается принцип экономической последовательности.

По мнению Госконтроля, созданный АО «Rīgas siltums» механизм закупки теплоэнергии не всегда обеспечивает приобретение самого дешёвого доступного тепла в Риге.

Хотя в закупках формально соблюдается принцип экономической последовательности, значительная часть теплоэнергии приобретается вне утверждённого дневного рынка, что не позволяет в полной мере использовать самые дешёвые предложения, подчёркивает Госконтроль.

Любое гарантирование минимальных или фиксированных объёмов — как в монопольной части, так и при заключении долгосрочных соглашений в рыночном сегменте, где работают независимые производители, — существенно снижает гибкость рынка и приводит к ситуациям, когда часть произведённого в когенерации тепла выбрасывается в атмосферу, добавляют ревизоры.

Госконтроль подчёркивает, что для снижения объёмов неэффективно используемых энергоресурсов и повышения гибкости системы централизованного теплоснабжения Риги «Rīgas siltums» следует стимулировать участников рынка увеличивать возможности накопления теплоэнергии.

Также отмечается, что в период ревизии — с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года — «Latvenergo» выбросило в атмосферу 532 052 мегаватт-часа теплоэнергии, произведённой в когенерационных установках, как из-за особенностей механизма закупок, так и из-за ситуаций, когда объём произведённого тепла значительно превышал спрос системы.

Из этого объёма 270 334 МВт·ч, или 51%, были выброшены в атмосферу в то время, когда их можно было передать в систему теплоснабжения Риги. Остальной объём нельзя было передать «Rīgas siltums», поскольку потребность города была ниже произведённого объёма, установили ревизоры.

Ревизия выявила 80 дней, или 36% всех рабочих дней, когда «Latvenergo» сбрасывало тепло в воздух, не участвуя в рынке. В эти дни в атмосферу было выброшено 150 694 МВт·ч, из которых технически можно было использовать 87 179 МВт·ч.

По расчётам ревизоров, в дни, когда когенерационное тепло было доступно, его более полное использование позволило бы «Rīgas siltums» сэкономить 7,8 миллиона евро, снизив конечный тариф примерно на 2,6%, или на 2,1 евро за МВт·ч.

Однако даже полное исключение независимых производителей из рынка сократило бы объём выбрасываемого когенерационного тепла лишь на 51%. При этом без их участия значительную часть тепла пришлось бы обеспечивать за счёт газовых водогрейных котлов по тарифу, утверждённому Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ), что ежегодно обходилось бы «Rīgas siltums» дополнительно в 25,2 миллиона евро.

Госконтроль поясняет, что основной причиной высоких цен на теплоэнергию остаются дорогой природный газ и затраты на квоты выбросов CO2, включённые в тариф с 2020 года. В результате газ в теплоснабжении Риги примерно в 2,5 раза дороже щепы. Однако действующий рыночный механизм «Rīgas siltums» и ограниченная конкуренция не обеспечивают полного отражения более низкой стоимости щепы в тарифах для конечных потребителей, создавая предпосылки для дополнительной прибыли участников рынка.

Госконтроль признаёт, что введённые «Rīgas siltums» с ноября 2025 года улучшения механизма рынка оцениваются положительно — они позволили частично устранить недостатки системы закупок и передавать больше когенерационного тепла.

В результате объём выбрасываемого в атмосферу тепла сократился на 44% по сравнению с предыдущим годом, а цена закупаемой теплоэнергии снизилась. Это показывает, что предприятие способно формировать более эффективный рынок, отмечает Госконтроль.

Тем не менее внедрённые улучшения лишь частично решают выявленные проблемы — в Риге по-прежнему не закупается самое дешёвое тепло, и часть произведённой энергии продолжает выбрасываться в атмосферу, подчёркивают ревизоры.

Госконтроль также акцентирует внимание на методике расчёта тарифов, применяемой КРОУ и утверждённой ещё в 2010 году — до либерализации рынка электроэнергии.

Методика не учитывает доходы от продажи электроэнергии, произведённой в когенерации, и не разделяет затраты на тепло по технологиям производства. Она основывается на пропорциональном распределении затрат на природный газ между производством электро- и теплоэнергии, хотя при производстве электроэнергии требуется сравнительно небольшой дополнительный объём газа для получения полезного тепла.

Таким образом, когенерация значительно эффективнее водогрейных котлов, однако это не отражено в утверждённой методике, что ограничивает возможность снижения тарифов для конечных потребителей.

"К сожалению, КРОУ не в полной мере обеспечила защиту интересов пользователей и не добилась того, чтобы услуги предоставлялись по максимально низкой цене, отражающей реальные затраты на производство тепла", — отметил член совета Мартиньш Аболиньш.

По данным Госконтроля, КРОУ также не оценила соответствие методики изменившимся рыночным условиям и не анализировала причины, по которым «Latvenergo» может предлагать то же когенерационное тепло по значительно более низкой цене, чем утверждённый тариф.

Кроме того, регулятор не проверяет соответствие цены фактическим затратам в конкретный период и не гарантирует экономическую обоснованность тарифов.

Ревизоры напоминают, что при изменении рыночной ситуации КРОУ обязана пересматривать методику, чтобы обеспечить населению максимально доступную стоимость теплоснабжения.

Госконтроль представил ряд рекомендаций по совершенствованию механизма закупки теплоэнергии «Rīgas siltums» и тарифной методики КРОУ, что должно усилить конкуренцию и обеспечить более дешёвую закупку тепла, а значит — более низкие тарифы для жителей.

"Тепло в Латвии — базовая потребность: оно необходимо жителям примерно 200 дней в году. Именно поэтому важно, чтобы теплоснабжение было организовано эффективно и по максимально низкой цене", — подчеркнул Аболиньш.

Сегодня в 10:00 в Госконтроле состоится пресс-конференция, на которой государственный контролёр Эдгар Корчагин и член совета Мартиньш Аболиньш подробнее представят выводы ревизии.

В «Rīgas siltums» прокомментировали отчет

Председатель правления «Rīgas siltums» Калвис Калниньш в распространённом после публикации ревизии комментарии заявил, что рынок теплоэнергии в Риге является «новым и не имеющим аналогов в Европе». По его словам, рынок с 2024 года совершенствуется и будет совершенствоваться далее.

«В ревизии сделан вывод, что недостатки рынка в прошлом отопительном сезоне не позволили сэкономить 8 миллионов евро. В этом году мы их устранили. При этом следует подчеркнуть — если бы рынок не был внедрён, рижане переплатили бы около 25 миллионов евро. Это ясно демонстрирует преимущества рынка и мотивирует продолжать движение к его полной либерализации, что соответствует и видению Госконтроля», — утверждает Калниньш.

По словам Калниньша, ревизия может «создать реальные решения для снижения тарифа в будущем, если все вовлечённые стороны успешно их реализуют».

Калниньш считает, что для обеспечения улучшений необходимо добиться прогресса по двум направлениям — найти решение для поставки более дешёвого когенерационного тепла в систему теплоснабжения Риги и в долгосрочной перспективе продолжать работу по снижению доли природного газа, развивая новые мощности на основе возобновляемых ресурсов, переработки отходов и использования остаточного тепла.

«Главной причиной высоких цен на теплоэнергию являются дорогой природный газ и затраты на квоты выбросов CO2, которые с 2020 года включены в тариф», — заявил Калниньш.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года депутаты Сейма создали парламентскую комиссию по расследованию причин удорожания централизованного теплоснабжения Риги и связанных с этим рисков для энергетической безопасности.

Оборот концерна «Rīgas siltums» в прошлом финансовом году (с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года) составил 239,625 миллиона евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, тогда как прибыль выросла в несколько раз — до 19,888 миллиона евро.

Оборот материнской компании «Rīgas siltums» за тот же период составил 239,618 миллиона евро (снижение на 3,6%), а прибыль увеличилась на 61,4% — до 6,373 миллиона евро.

В концерн также входит ООО «Rīgas BioEnerģija».

«Rīgas siltums» является одним из основных поставщиков теплоэнергии в Риге. В капитале компании 49% принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — ООО «Enerģijas risinājumi. RIX», а «Latvenergo» владеет 0,005% акций.