Рижский Центральный рынок, который когда-то был сердцем городской торговли, сейчас у части жителей вызывает не ностальгию, а скорее лёгкий шок. Пользователи социальной сети Threads поделились своими впечатлениями.

Дискуссию начал Давид, который не был на рынке около 15 лет. Его выводы оказались довольно нелестными:

«Очень странное и, по сути, печальное место. Сотни микрокиосков с пятью парами брюк и тремя куртками, которые продавец примотал скотчем к жутким манекенам».

Он обращает внимание на тяжёлые условия работы торговцев в крошечных помещениях 2×2 метра и на павильоны, заполненные птицами, что создаёт резкий контраст с современными торговыми центрами.

Одна из комментаторов также не скрывает удивления «вечным 2005 годом» — ассортиментом, в котором до сих пор можно найти обувь «Adibas», спортивные костюмы с полосками и запылённые туфли на шпильках. Особенно она отмечает ценовую политику: если в торговом центре качественный хлопковый свитер можно купить за 13 евро, то на рынке за подобный товар просят 40–50 евро.

У другого пользователя возникает вопрос: кто вообще покупает в этих местах?

«Сколько ни хожу — ни одного покупателя».

Ещё одна комментаторша говорит о мрачных перспективах для тех, кто там ещё работает: «Там грустно, потому что продавцов обуви сейчас буквально выдавливают. По сути — “распродавай остатки и иди куда глаза глядят”».

Участница обсуждения Сигне предлагает, что если Центральный рынок кажется экзотикой, стоит съездить в Кенгарагс. Она описывает местный рынок как настоящую капсулу времени:

«Телепорт в девяностые. Странные товары — пижамы рядом с баранками, карты не принимают».

Впрочем, у этого есть и свои плюсы — по её словам, это было единственное место в городе, где в тот день можно было купить свиные кишки.

Единственный светлый момент, который отмечают участники обсуждения, — это вид на рынок ночью:

«Внутри Центрального рынка, может, и грустно, но из моего сегодняшнего жилья вид на него очень красивый».