В латвийских лесах вылезли первые грибы 1 849

Наша Латвия
Дата публикации: 21.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В латвийских лесах вылезли первые грибы

В воскресенье наш постоянный автор Валерий Самохвалов (на фото) вернулся из леса с первым урожаем строчков.

-- Стал прочесывать лес. И что же? Грибы-то есть! Правда, не великаны и не столь их много, но за два часа набрал на достойную жаренку, - рассказывает Валерий и делится опытом их приготовления.

Дома доверил чистку и готовку жене — она у меня на все руки мастерица. Сначала грибы надо перебрать, удаляя соринки и корешки с остатками песка, затем несколько раз промыть, чтобы в блюдо не проникли слизняки и прочие лесные насекомые. Потом дважды отварить, сливая воду.

После этого можно смело класть грибы на сковородку с мелко нашинкованным луком. Можно использовать и зеленые перья лука — вкус кардинально не изменится. Жарить можно на сливочном масле или в сметане — все зависит от наличия или отсутствия того или иного продукта.

Минут через двадцать блюдо с удивительно нежным ароматом и таким же вкусом готово. И оно будет замечательным дополнением к тем продуктам, которые удается купить или приготовить в ситуации, когда пенсия не приходит почти полтора года. Обойдемся! Не пропадем!

#природа #кулинария #лес
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
