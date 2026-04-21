-- Стал прочесывать лес. И что же? Грибы-то есть! Правда, не великаны и не столь их много, но за два часа набрал на достойную жаренку, - рассказывает Валерий и делится опытом их приготовления.

Дома доверил чистку и готовку жене — она у меня на все руки мастерица. Сначала грибы надо перебрать, удаляя соринки и корешки с остатками песка, затем несколько раз промыть, чтобы в блюдо не проникли слизняки и прочие лесные насекомые. Потом дважды отварить, сливая воду.

После этого можно смело класть грибы на сковородку с мелко нашинкованным луком. Можно использовать и зеленые перья лука — вкус кардинально не изменится. Жарить можно на сливочном масле или в сметане — все зависит от наличия или отсутствия того или иного продукта.

Минут через двадцать блюдо с удивительно нежным ароматом и таким же вкусом готово. И оно будет замечательным дополнением к тем продуктам, которые удается купить или приготовить в ситуации, когда пенсия не приходит почти полтора года. Обойдемся! Не пропадем!