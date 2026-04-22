Министерство благосостояния передало на общественное обсуждение информационный доклад о планах развития базовой пенсии, предусматривающий с 2027 года постепенное увеличение доплаты к пенсии по возрасту и введение новой доплаты за страховой стаж с 1996 года, пишет ЛЕТА.

В докладе отмечается, что совершенствование доплаты к пенсии по возрасту — путем увеличения доплаты за страховой стаж до конца 1995 года и установления доплаты также за стаж с 1996 года — стало бы шагом в направлении так называемой базовой пенсии. По оценке министерства, это обеспечило бы более справедливое отношение ко всем получателям пенсий по возрасту независимо от времени назначения пенсии.

Министерство предлагает с 1 января 2027 года увеличить на 0,50 евро стоимость одного года стажа для доплаты за стаж до 31 декабря 1995 года для проживающих в Латвии получателей пенсии по возрасту, достигших 85 лет, а также ввести новую доплату за стаж с 1 января 1996 года.

В дальнейшем круг получателей планируется расширять каждые три года по пятилетним возрастным группам: с 2030 года — до 80 лет, с 2033 года — до 75 лет, с 2036 года — до 70 лет, а с 2039 года — до 65 лет.

Министерство предлагает начать с самых пожилых сениоров, поскольку, по данным Государственного агентства социального страхования, самые низкие пенсии в феврале 2026 года были именно у лиц в возрасте от 85 лет.

В докладе также указано, что доплата пока не назначена 22% получателей пенсий по возрасту — людям, которым пенсия назначена в период с 2021 по 2026 год и у которых есть страховой стаж до конца 1995 года. Этим лицам доплату планируется предоставить в 2027–2028 годах.

Чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на основной государственный бюджет, увеличение размера доплаты за стаж до 31 декабря 1995 года и введение новой доплаты за стаж после 1 января 1996 года предлагается осуществлять постепенно.

Согласно оценкам министерства, дополнительные расходы из основного государственного бюджета в 2027 году составят 13,4 миллиона евро, в 2030 году — 34,8 миллиона евро, а в 2039 году, когда мера будет распространяться на всех получателей пенсии по возрасту с 65 лет, — достигнут 400,1 миллиона евро.

В докладе говорится, что в 2027 году эти расходы составят 0,03% от внутреннего валового продукта, а в 2051 году — 0,9% ВВП.

Для реализации инициативы потребуются изменения в законе «О государственных пенсиях» и ряде других законов, связанных с выслугой лет и социальным страхованием.

Министерство отмечает, что основной вызов пенсионной системы Латвии сейчас заключается не только в финансовой, но и в социальной устойчивости, поскольку размеры пенсий и уровень их замещения отстают от среднего уровня стран Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского союза. Доля работающих в общей численности населения продолжает сокращаться из-за низкой рождаемости и эмиграции, общество стареет, а продолжительность жизни на пенсии увеличивается, поэтому всё меньшему числу работающих в будущем придётся содержать всё большее число пенсионеров.

По мнению министерства, это в долгосрочной перспективе будет влиять и на размер пенсий, который имеет тенденцию к снижению, тогда как накопления второго и третьего пенсионных уровней, хотя и снижают влияние демографических факторов, подвержены финансовым рискам.

В связи с этим министерство предлагает принять решение о дополнительной поддержке людей пенсионного возраста, которая не будет напрямую зависеть от демографических показателей или экономических циклов, но при этом сохранит справедливость и мотивацию полноценно участвовать в системе социального страхования. Совершенствование доплаты рассматривается как шаг к «базовой» пенсии, обеспечивающей равное отношение ко всем получателям пенсий по возрасту независимо от времени её назначения.

В настоящее время существуют два размера доплаты, зависящие от года назначения пенсии. Для пенсий, назначенных до 31 декабря 1996 года, доплата за один год страхового стажа, накопленного до конца 1995 года, составляет 2,58 евро. Для пенсий, назначенных с 1 января 1997 года, — 1,72 евро за год стажа до конца 1995 года. Размер доплаты ежегодно индексируется в октябре с учётом фактического индекса потребительских цен и 50% реального прироста фонда заработной платы, с которого уплачиваются страховые взносы.

По данным министерства, в феврале этого года средний размер назначенной пенсии по возрасту составлял 640,67 евро, а с учётом доплаты — 679,21 евро. Наибольшие пенсии были в возрастной группе до 69 лет — в среднем 698,85 евро (708,32 евро с доплатой), тогда как самые низкие — у сениоров от 85 лет: 503,71 евро (586,31 евро с доплатой).

Предложение по совершенствованию доплат было представлено и в прошлом году поддержано в Совете по делам сениоров, созданном министром благосостояния, а также в Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Общественное обсуждение доклада продлится до 5 мая.