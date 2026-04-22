Кто там причитал, что врачи в Латвии мало зарабатывают? Утешим этих людей: наши врачи зарабатывают так хорошо, что их не прельстишь зарплатой в 7000 евро в месяц. В итоге Екабпилс который месяц сидит без травматологов, пишет портал Grani.

Об изумительных вакансиях в Екабпилсской больнице рассказала передача Panorāma Латвийского телевидения. Так вышло, что эта больница осталась сразу без двух травматологов (они ранее были отстранены из-за врачебных ошибок). Между тем, в больнице имеется травматологическое отделение, в котором теперь некому работать и которое некому возглавлять.

Местное самоуправление готово выделить тому, кто придёт на место заведующего травмотделения, муниципальную квартиру и 7000 евро зарплаты (до уплаты налогов). Врачу-травматологу предлагается 6000 евро зарплаты. Казалось бы, прекрасные условия! Но — нет, желающих не находится.

«Мы очень большой регион. Плявиняс, Ливаны. Люди страдают в авариях. Сейчас весна, приближается лето, где искать помощь? Даугавпилс? Резекне? Жизнь [в отделении] остановилась. Здесь широкие возможности, хорошая операционная», - с горечью поведала медсестра Илзе Спалвиня передаче LTV Panorāma.

Сейчас тем, кто получил тяжелые травмы, в Екабпилсе оказывается только первая неотложная помощь. Дальше, если этим пациентам требуется лечение в больнице или операция, их везут в Даугавпилс, Мадону или Ригу.

В Екабпилсской больнице хватаются за голову — что делать? Ликвидировать отделение травматологии нельзя: город находится относительно недалеко от государственной границы, через него проходит магистральное шоссе, а недалеко расположен военный полигон «Селия». То есть больница — стратегически важный объект, а отделение травматологии в ней — стратегически важно вдвойне. Но где взять врачей, там не понимают.

Для латвийского обывателя эта история — настоящее откровение. Получается, все вопли наших врачей о недостаточной зарплате — ложь. Врачи в Латвии имеют отличные заработки, о которым представителям других профессий мечтать и мечтать. Чего стоит только фраза, что в Екабпилсской больнице «согласны с тем, что в Риге врачи могут зарабатывать больше, работая сразу в нескольких учреждениях, например, в частном секторе».

Больше 7000 евро в месяц? Серьёзно?

Хотя — но ведь эти цифры логично проистекают из прейскуранта медицинских услуг, в котором цены растут не по дням, а по часам. Кажется, ещё недавно к врачу-специалисту можно было попасть за 50-55 евро, а теперь без 80-90 евро даже не суйся. Государственные квоты тают, как прошлогодний снег, их, считай, что и нет вовсе. Тем временем платные услуги прут вверх с такой скоростью, словно в Ормузском проливе заблокировали не только танкера с нефтью, но и суда с врачами.

В общем, настоящим откровением стала для латвийцев эта история с вакансиями в Екабпилсской больнице. Уж лучше бы эти цифры не называли…