Рижское самоуправление утвердило масштабные изменения в системе социальных услуг — от расширения доступа и увеличения финансирования до упрощения процедур. Новые правила призваны сделать помощь более доступной, гибкой и ориентированной на реальные потребности жителей, особенно семей с детьми с функциональными нарушениями.

Расширение доступности услуг

Для получения услуги центра социального ухода, приближенного к семейной среде, софинансирование Рижского самоуправления теперь будет доступно для услуг по всей Латвии (ранее — только в Риге и рядом с ней). Расширен круг лиц, которые могут получать видеовизиты и другие социальные услуги, а не только клиенты ухода на дому. Для лиц с очень тяжелыми психическими нарушениями расширены права на получение услуг дневного центра ухода; до 2027 года планируется создать еще один такой центр.

Введен новый вид софинансирования для получения определенных программ социальной реабилитации детьми с функциональными нарушениями (до 4500 евро в год для примерно 100 семей), а также увеличено софинансирование самоуправления на уход на дому с 610 евро в месяц до 690 евро в месяц.

Уточнено и закреплено содержание индивидуальной программы социальной реабилитации и ее индивидуальное применение, с введением критерия декларированного места жительства.

Изменения в порядке софинансирования

Обеспечен контроль, чтобы не допускать двойного финансирования, при этом сохранена возможность участия человека в сооплате в соответствии с оценкой социального работника.

Уточнено применение софинансирования — оно определяется исходя из фактического объема бюджета, а не автоматически с 1 января. В экстренных ситуациях самоуправление покрывает также расходы на краткосрочный уход в учреждении без оценки доходов, если уход невозможно обеспечить по месту жительства.

Уточнены исключения по сооплате за питание в дневных центрах и услугах краткосрочного ухода, чтобы обеспечить равный доступ для лиц со статусом малообеспеченного домохозяйства.

Увеличено софинансирование самоуправления по ряду услуг с учетом роста цен, например, на услуги психологической поддержки — с 38 до 43 евро, а также на услугу «передышка» для детей — с 5030 до 8550 евро в год.

Упрощение административных процедур

Управление очередями и выдачу направлений лицам, зарегистрированным в очереди на социальные услуги с софинансированием самоуправления, а также заключение договоров на оказание услуг берет на себя Департамент благосостояния.

Административные процедуры упрощаются, так как документооборот (заключение психиатра, справка семейного врача и другие подтверждающие документы) теперь будет происходить между Социальной службой и поставщиком услуги, а не требоваться от клиента.

Отменены ограничения по сроку действия документов, которые ранее приводили к необходимости повторной подачи медицинских справок даже при неизменном состоянии здоровья.

Поправки более понятно определяют принципы формирования очередей, порядок предоставления услуг и уточняют права и обязанности всех вовлеченных сторон.