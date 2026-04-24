В своем сообщении Андрис пишет: «О чем мы ноем, шлесеристы и прочие революционеры мирового порядка? Сегодня ради интереса зашел посмотреть свои пенсионные накопления. Вот результат, и это еще без учета моих добровольных накоплений (только 1-й и 2-й уровень).

Честно говоря, не понимаю, почему говорят, что Латвия доведена до упадка и разворована, как нам перед выборами рассказывают некоторые бездельники. Нужно работать. Я это делал регулярно с 19 лет, платя налоги», — пишет Андрис, прикрепив изображение, где указано, что его прогнозируемая пенсия, когда он отработает 40 лет, составит 2833 евро.

Этот пост вызвал бурное обсуждение в комментариях:

«Если сравнивать, примерно 25 лет назад средняя зарплата была около 300 евро, сегодня — около 1500 евро. На бумаге в пять раз больше, но инфляция за это время тоже выросла в несколько раз. Реально 300 евро тогда — это примерно 700–900 евро в сегодняшних деньгах, то есть уровень жизни вырос, но не так драматично, как кажется по цифрам. Тот же принцип относится и к пенсиям: 2833 евро сегодня звучат как большая сумма, но через 25 лет из-за инфляции ее покупательная способность будет примерно как 1400–1600 евро сейчас». «Это при условии, что вы будете работать с нынешней зарплатой до самой пенсии! Нечем хвастаться — в жизни всякое бывает. Может, через год вы уже не сможете работать, и такая пенсия вам не светит! И это всего лишь прогноз — не реальность! Я тоже работаю и плачу налоги с 18 лет! Не жалуюсь, но хвастаться — не спешу».

«И все это вы получите после достижения 75 лет... Удачи дожить, потому что государство в ближайшие два года поднимет пенсионный возраст до 75 лет... Гордитесь этим».

«Если бы да кабы! Чтобы был 40-летний стаж, вам еще нужно отработать как минимум 23 года. Жизнь делает разные виражи, но пусть у вас получится. Вы ничего не знаете о коэффициентах, которые государство применяет при расчете пенсий — их используют по необходимости. Надеюсь, ваши родители получают/будут получать достойную пенсию. Главное, чтобы пенсионный возраст не повысили. Удачи всем нам, кто работал и платил налоги, а также тем, кто восстанавливал эту страну с 90-х годов до наших дней, но по разным причинам их пенсии оказались неадекватно низкими».

«Это не мнение — это коктейль высокомерия и оторванности от реальности... Твоя история — это не формула успеха, а результат совпадения благоприятных обстоятельств, времени и места, который ты гордо выдаешь за собственную гениальность. Ну да, если повезло, то все остальные вдруг становятся “недостаточно старательными”. И этот твой патриотизм… Ну конечно, с такими цифрами Латвия выглядит как Швейцария. Попробуй посмотреть на страну не через свой банковский счет, а через реальность — там картина немного менее “оптимистична”. В целом — иди в политику. Именно такие самоуверенные, не чувствующие реальность и поучающие сверху персонажи там всегда востребованы. Ты уже на полпути — осталось только надеть костюм и продолжать рассказывать, что всем просто нужно стать тобой».