Мнение экс-президента Латвии уже не интересует. Что он сделал не так?

Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мнение экс-президента Латвии уже не интересует. Что он сделал не так?
ФОТО: LETA

В связи с решением Международной федерации баскетбола (FIBA) разрешить сборным России и Беларуси U-21 3x3 вернуться в Лигу Наций, президент Латвийского баскетбольного союза (ЛБС) Раймонд Вейонис вышел из комиссии FIBA 3x3, сообщает ЛБС.

Центральное правление FIBA, реагируя на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в молодежных соревнованиях, дал исключительное разрешение на регистрацию команд U-21 этих стран для участия в соревнованиях Лиги Наций FIBA 3x3 в Азии.

Сегодня Вейонис официально уведомил генерального секретаря FIBA Андреаса Заклиса, что он официально вышел из состава комиссии FIBA 3x3, протестуя против решения по существу и указывая на нарушение демократической процедуры принятия решений.

"С 24 февраля 2022 года, когда мировое спортивное сообщество и международные организации решительно осудили российское вторжение и запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, многие страны и организации со временем смягчили свою позицию по этому вопросу. Это подтверждается и решением Центрального совета FIBA", - заявил Вейонис.

Хочется задать резонный вопрос: А что сделал бывший президент Латвии для правильного, по его мнению, решения? Или, в принципе, мнение высокой персоны, а, значит, и нашего государства никого не интересует?

Читайте нас также:
#Латвия #спорт #баскетбол #Беларусь #Россия #демократия #политика
Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Мировой порядок рухнул: как война в Украине изменила глобальную расстановку сил
В мире
1
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &

